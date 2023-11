Kino akcji z Jasonem Stathamem. Pięć dobrych filmów na weekend

Wielbicielom dobrej sensacji nie trzeba go przedstawiać. Jason Statham to wielka gwiazda kina akcji. W Playerze pojawił się kryminał "Blitz", w którym brytyjski aktor gra główną rolę. To okazja, by przypomnieć sobie inne kultowe produkcje z jego udziałem.

Na liście "10 najlepszych filmów z Jasonem Stathamem" serwisu Rotten Tomatoes podium zajmują "Angielska robota", "Szybcy i wściekli 7" oraz komedia szpiegowska "Agentka", w której aktor udowadnia, że ma też duży talent do rozbawiania widzów. Ale to role twardzieli wychodzą mu najlepiej. 56-letni Statham słynie z dużej sprawności fizycznej: w młodości uprawiał skoki do wody i sztuki walki, a dziś codziennie intensywnie trenuje i jest na zdrowej diecie, by na planie móc popisywać się kaskaderskimi umiejętnościami i muskulaturą.

Pięć filmów z udziałem Jasona Stathama, które warto zobaczyć w Playerze

"Blitz"

Film na podstawie powieści - politycznego thrillera Kena Bruena o tym samym tytule. Statham gra tu Toma Branta, detektywa londyńskiej policji, który wspólnie z partnerem tropi mordercę policjantów o pseudonimie Blitz. Trwa wyścig z czasem, kolejna ofiara psychopaty jest już wybrana. Podczas gdy Brant przeczesuje ulice Londynu, spragniony sławy zabójca kontaktuje się z dziennikarzem "The Post" i opowiada mu o szczegółach popełnionych zbrodni. "Blitz" ma mroczny klimat i jest pobawiony fajerwerków charakterystycznych dla efekciarskiego kina akcji. To raczej kryminał. Krytycy porównywali go do współczesnej wersji "Brudnego Harry’ego".

"Angielska robota"

Film oparty na prawdziwych wydarzeniach przedstawiających kulisy legendarnego napadu na londyński bank przy Baker Street z 1971 roku. Legendarnym, bo aż do dziś ani nikogo w tej sprawie nie aresztowano, ani nie odzyskano nawet pensa z milionów funtów ukradzionych z kilkuset skrytek depozytowych. Co ciekawe, żaden z klientów banku nie zgłosił policji, co stracił w wyniku kradzieży. W "Angielskiej robocie" Statham gra Terry'ego, który został wynajęty do zorganizowania napadu. Skrzykuje znajomych, którzy choć posiadają różne przydatne umiejętności, wciąż są tylko nieudacznikami. Rozprucie sejfu przypomina otwarcie mitycznej Puszki Pandory - złodzieje ściągają sobie na głowę nie tylko policję, ale też gangsterów oraz tajne służby.

"Jeden gniewny człowiek"

Najnowszy film Guya Ritchiego (2021). Kalifornijska firma zajmująca się transportowaniem cennych ładunków, głównie milionów w gotówce, popada w coraz większe kłopoty. W ciągu ostatnich miesięcy kilka jej konwojów zostało napadniętych, ograbionych, a ochraniające je ekipy wymordowano. Do firmy dołącza Patrick Hill zwany w skrócie H - milczący twardziel o niejasnej przeszłości grany przez Stathama. Jego zadaniem jest podniesienie bezpieczeństwa konwojów i wykrycie sprawców napadów. Wkrótce okaże się jednak, że jego prawdziwym celem jest zemsta. H odkrywa, że za napady odpowiada gang, którego ludzie kilka miesięcy temu zabili jego syna. Wkrótce ulice LA spłyną krwią, bo dla H "oko za oko" to za mało.

"Jeden gniewny człowiek" to kolejny film w reżyserii Ritchiego z udziałem Stathama. Aktor rozpoczął swoją karierę w "Porachunkach". Potem był "Przekręt", "Rewolwer" i "Gra fortuny".

"Niezniszczalni"

Film w reżyserii i ze scenariuszem Sylvestra Stallone opowiada o grupie najemników otrzymujących misję obalenia dyktatora z jednego z państw Ameryki Południowej. Ich dowódcą jest Barney Ross (Sylvester Stallone) - najstarszy i najbardziej doświadczony ze wszystkich. W ekipie jest też Lee Christmas, w którego wciela się Jason Statham. Niespodziewanie okazuje się, że sprawy wyglądają inaczej, niż oczekiwali. Kontynuacją "Niezniszczalnych" są filmy "Niezniszczalni 2", "Niezniszczalni 3" i "Niezniszczalni 4", gdzie ekipa najemników znowu staje przed trudnym zadaniem.

Stallone docenia potencjał Jasona Stathama. Już w marcu 2024 roku w Londynie mają rozpocząć się zdjęcia do "Levon’s Trade" - filmu akcji w reżyserii Davida Ayera ("Legion samobójców") według scenariusza Stallone’a. Statham zagra w nim tytułową rolę Levona Cade’a - żołnierza jednostki specjalnej, który dla córki zmienia swoje życie i zajmuje się budowlanką.

"W obronie własnej"

Motyw zmiany życia dla córki pojawia się także w tym filmie. Statham tym razem gra Phila Brokera, byłego agenta wydziału narkotykowego, który wraz z córką przeprowadza się na prowincję. Chce zapomnieć o przeszłości. Ale to trudne. Wkrótce odkrywa, że spokojne z pozoru miasteczko jest terroryzowane przez miejscowego barona narkotykowego. Broker będzie musiał ponownie sięgnąć po broń, by ocalić nie tylko swoją rodzinę, ale i miasto. "W obronie własnej" to film, w którym Statham pokazuje, że każdy twardziel ma w gruncie rzeczy miękkie serce.

