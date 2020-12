"Był mistrzem we wszystkim"

"COVID-owi jest za mało, że zamknął teatry"

Powiedział, że będzie mu brakowało Piotra Machalicy "ze wszystkim, co miał w sobie - z ciepłem, z uśmiechem". Opowiadając o czasie spędzanym z nim w teatralnej garderobie mówił, że "to było spotkanie po prostu z kimś, z kim warto było się spotkać, z kim się nie żałowało czasu".

Zapytany o to, co będzie mówił swoim studentom o Machalicy odpowiedział, że to, co powtarza od lat: "żeby uprawiać ten zawód, trzeba być człowiekiem". - Był wspaniałym człowiekiem - dodał.