Piotr Kupicha z Feel o koncercie w Sopocie: zaczniemy bardzo mocno

W środę 17 sierpnia na festiwalu Top of the Top Sopot Festival w Operze Leśnej zagra zespół Feel. - Będzie bardzo gitarowo. Jesteśmy żywym zespołem, co chcemy też udowodnić naszej publiczności - mówił w TVN24 w niedzielę wokalista grupy, Piotr Kupicha. Festiwal będzie można oglądać na antenie TVN.