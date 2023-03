Aktor Peter Hardy znaleziony martwy na plaży. Podano przyczynę śmierci

Ciało australijskiego aktora Petera Hardy'ego znaleziono 16 marca na plaży we Fremantle w okolicach Perth. Jak informuje "The Independent", do wypadku doszło podczas tzw. snurkowania, czyli nurkowania ze specjalną rurką do oddychania. Na co dzień aktor mieszkał w Londynie, do Australii przyleciał odwiedzić matkę.

Jak informuje "The West Australian", do tragedii doszło 16 marca na plaży we Fremantle. To miejscowość położona niedaleko Perth, gdzie, jak podaje lokalny dziennik, Hardy przyleciał z Londynu, by odwiedzić swoją matkę. Woda miała wyrzucić ciało aktora na brzeg przed godz. 11.00 czasu lokalnego. Według informacji gazety, inni plażowicze próbowali reanimować 66-latka, czekając na ratowników medycznych. Aktora nie udało się jednak uratować.

Kilka godzin później śmierć Hardy’ego potwierdził jego brat Michael. "Ze smutkiem informuję, że dziś rano zmarł nagle mój brat, Peter Hardy... Spoczywaj w pokoju, mój ukochany braciszku" - taki wpis pojawił się 16 marca w mediach społecznościowych mężczyzny.

"The Independent" donosi, że do wypadku doszło podczas tzw. snurkowania, czyli nurkowania ze specjalną rurką do oddychania. O tym, że zamierza uprawiać ten sport, Hardy miał informować kilka godzin przed tragedią w swoich mediach społecznościowych. Dokładne okoliczności zdarzenia nie są w tej chwili znane.

Peter Hardy nie żyje. Wpisy z kondolencjami

W sieci pojawiło się sporo wpisów z kondolencjami dla rodziny zmarłego 66-latka. "Ta wiadomość jest dla mnie szokiem. Teraz będzie w objęciach oceanu, obok którego dorastał, i w sercach wszystkich tych, którzy znaleźli się na jego żywotnej i dowcipnej orbicie" - napisał aktor i przyjaciel Hardy’ego, Ross Anderson.

Urodzonemu w Perth Hardy’emu największą rozpoznawalność przyniósł występ w popularnym australijskim serialu "Sąsiedzi". Jego filmowa i serialowa kariera była bogata, jednak pojawiał się przede wszystkim w produkcjach pokazywanych w australijskiej telewizji.

W Polsce można go było oglądać m.in. w produkcjach "King's Man: Pierwsza misja" (2021), "Chopper" (2000) i w serialu "Córki McLeoda" (2001-2009).

Przyjaciel Hardy’ego, Andy Burns, w facebookowym wpisie cytowanym przez "The Independent" przekazał, że Hardy przeniósł się ostatnio do Londynu i kupił pływającą po miejscowym kanale łódź, w której nagrywał muzykę. "Był znakomitym aktorem, wspaniałym wokalistą i gitarzystą, grał też na perkusji i saksofonie. Zawsze lubił występować w teatrze, a także w filmach i programach telewizyjnych" - zaznaczył Burns, który, jak sam wyjaśnił, poznał Hardy’ego w latach 80. w Sydney.

Autor:kgo//az

Źródło: "The Independent", "The West Australian"