Zmarł Peter Greene. Aktor miał 60 lat

Zmarł aktor Peter Greene Źródło: Al Pereira/Getty Images/Michael Ochs Archives

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Peter Greene został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu w Nowym Jorku w piątek. Stało się to po tym, jak sąsiedzi aktora poskarżyli się, że z jego domu od środy słychać było głośną muzykę. Tego dnia został tam wysłany ślusarz, żeby otworzyć drzwi i sprawdzić, co dzieje się w środku.

Informację o śmierci aktora potwierdził jego menadżer Gregg Edwards. - Nikt nie zagrał złego faceta lepiej niż Peter - powiedział w wywiadzie telefonicznym, cytowanym przez stację NBC.

- Ale on miał też łagodną stronę, której większość ludzi nigdy nie dostrzegała. I serce jak złoto - dodał.

Nie ujawnił jednak przyczyny zgonu artysty.

Peter Greene Źródło: Al Pereira/Getty Images/Michael Ochs Archives

Kariera aktorska Petera Greene'a

Peter Greene urodził się w Montclair w stanie New Jersey 8 października 1965 roku. Karierę aktorską rozpoczął po dwudziestce, mieszkając w Nowym Jorku.

Artysta był najbardziej znany z ról hollywoodzkich przestępców i złoczyńców. Zagrał między innymi postać Zeda, sadystycznego gwałciciela w filmie Quentina Tarantino "Pulp Fiction" z 1994 roku. Rozpoznawalność przyniosła mu również rola Doriana w filmie Jima Carreya "Maska", również z tego samego roku.

Aktor zmagał się w latach 90. XX wieku z uzależnieniem od heroiny i kokainy, a w 2007 roku został aresztowany za posiadanie środków odurzających. Jak przekazał menadżer Greene, pozostawił po sobie siostrę i brata.

OGLĄDAJ: TVN24 HD