Paszporty "Polityki" rozdane. Specjalna nagroda dla Olgi Tokarczuk

Paszporty, przyznawane co roku przez tygodnik "Polityka", to symboliczny dokument tożsamości otwierający artystom drogę w świat. Wyróżnia młodych utalentowanych twórców, przekraczających granice w sztuce, którzy "w szczególny i niestandardowy sposób przyczyniają się do krzewienia kultury polskiej w kraju i na świecie". Nagrody wręczane są od 1993 r. Zasadą jest, że Paszport "Polityki" można otrzymać tylko raz.