Paris Hilton wezwała w amerykańskim Kongresie do zwiększenia nadzoru nad programami opieki nad młodzieżą. Celebrytka i dziedziczka hotelarskiej fortuny opowiedziała o przemocy, której sama miała doświadczyć, gdy w przeszłości trafiła do placówki dla młodzieży z problemami. - Siłą karmiono mnie lekami i byłam wykorzystywana seksualnie przez personel - mówiła.

W środę Paris Hilton zeznawała przed komisją Kongresu Stanów Zjednoczonych. Mówiła między innymi o przemocy i znęcaniu się psychicznym, jakich doświadczyła, gdy jako nastolatka trafiła do ośrodka dla młodzieży z problemami emocjonalnymi w amerykańskim stanie Utah.

- Kiedy miałam 16 lat, zostałam wyrwana z łóżka w środku nocy i przewieziona przez granicę stanu do pierwszego z czterech ośrodków leczenia młodzieży - wspominała. - Programy te obiecywały uzdrowienie, rozwój i wsparcie, ale zamiast tego przez dwa lata nie pozwalały mi swobodnie mówić, poruszać się ani nawet wyglądać przez okno. Siłą karmiono mnie lekami i byłam wykorzystywana seksualnie przez personel - mówiła Hilton w amerykańskim Kongresie.

- Zostałam brutalnie skrępowana i ciągnięta po korytarzach, rozebrana do naga i wrzucona do izolatki - przekazała. Jak dodała, jej rodzice "zostali oszukani, okłamani i zmanipulowani".

Paris Hilton w Kongresie USA

Hilton, która przed komisją wezwała do zwiększenia nadzoru władz federalnych nad programami opieki nad młodzieżą, mówiła również o powodach, dla których trafiła do wspomnianej placówki. - Wysłano mnie tam tylko dlatego, że dostawałam złe oceny. Po prostu opuszczałam lekcje. Miałam ADHD. Mam ADHD - mówiła modelka, dodając, że jej rodzina była przekonana, iż była to "normalna szkoła z internatem".