Rihanna bez statuetki, ale i tak zachwyciła oscarową publiczność. Jej stylizacja podkreśliła ciążowy brzuch

Nominowana do Oscara za piosenkę "Lift Me Up" Rihanna wprawdzie nagrody ostatecznie nie otrzymała, ale jej występ i tak zachwycił publiczność. Gwiazda zaprezentowała kreację podkreślającą ciążowy brzuch.

Występ Rihanny został zapowiedziany przez Danai Gurirę, gwiazdę filmu "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu", która zadedykowała utwór "Lift Me Up" zmarłemu w 2020 roku Chadwickowi Bosemanowi. Aktor znany był m.in. z roli w pierwszej części hitu Marvela, która trafiła do kin dwa lata przed jego śmiercią. - Twoje dziedzictwo będzie żywe przez wiele następnych generacji. Dziękujemy, królu - powiedziała Gurira, po czym powitała na scenie Rihannę, nazywając ją "królewską na swój sposób".

Gwiazda pojawiła się na scenie w czarnym kombinezonie podkreślającym jej ciążowy brzuch. Olśniewający czarny koronkowy top i zdobione spodnie oraz długie czarne skórzane rękawiczki to projekt Johna Galliano. Ciążowa stylizacja jest szeroko komentowana przez specjalistów od mody.

Na scenie wokalistce towarzyszyła niewielka orkiestra. Występ 35-latki wywołał aplauz zgromadzonych na widowni gwiazd. Z kolei, jak zauważa portal People.com, partner Rihanny, raper ASAP Rocky "uśmiechnął się z dumą i wzniósł toast lampką szampana".

Choć Rihanna zachwyciła publiczność, Nagroda Akademii Filmowej za najlepszą piosenkę trafiła ostatecznie w ręce M. M. Keeravaniego i Chandrabose'a, autorów utworu "Naatu Naatu" z indyjskiego filmu "RRR".

Najważniejsze sceny w tym roku dla Rihanny

"People" zaznacza, że podczas gali rozdania Oscarów Rihanna po raz pierwszy zaśpiewała "Lift Me Up" na żywo. Jednocześnie był to jej drugi występ na scenie, odkąd w 2022 roku urodziło się jej pierwsze dziecko. Przed publicznością Rihanna wystąpiła też równo miesiąc wcześniej, w trakcie Super Bowl, czyli meczu o mistrzostwo zawodowej ligi futbolu amerykańskiego NFL.

To wtedy 35-latka dała do zrozumienia, że spodziewa się kolejnego dziecka. Falę domysłów wywołał, podkreślony jej strojem, widocznie zaokrąglony brzuch gwiazdy. Krótko po występie jej rzecznik prasowy w rozmowie z amerykańskimi mediami, m.in. stacjami CBS News oraz NBC News, potwierdził, że Rihanna jest w ciąży.

