Open'er Festival 2026 startuje. Wszystko, co warto wiedzieć

Open'er Festival 2026 ruszy 1 lipca Źródło wideo: Open'er Festival Źródło zdj. gł.: fot. Dominika Scheibinger / Open'er Festival / Alter Art

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Zapowiada się imponująca edycja Open’er Festival w Gdyni. Ubiegłoroczna odsłona zakończyła się frekwencyjnym sukcesem. Przez cztery dni teren lotniska Gdynia - Kosakowo odwiedziło łącznie 140 tysięcy osób. Również muzycznie było naprawdę ciekawie i różnorodnie. Tym samym organizatorzy podnieśli sobie poprzeczkę, którą wcale nie będzie łatwo przeskoczyć.

Open'er Festival 2026. Kto i kiedy zagra?

W tym roku w ciągu czterech dni zagra łącznie 68 artystów na czterech scenach: Orange Main Stage (scena główna), Tent Stage, Alter Stage oraz Flow Stage. Teren festiwalowy dla publiczności otwarty będzie codziennie od 15.30 do 3.30. Koncerty rozpoczynają się mniej więcej o 16.45 i trwają nawet do godziny 3. w nocy.

Pierwszego dnia - w środę - na głównej scenie zobaczymy: Kasię Lins, Zarę Larsson oraz grupy The xx i Florence and the Machine.

Open'er Festival 2026 - dzień pierwszy Źródło zdjęcia: Open'er Festival / Alter Art

W czwartek na głównej scenie pojawią się: Sobel, Halsey, Nick Cave and the Bad Seeds oraz Calvin Harris. Ale to nie wszystko, ponieważ organizatorzy przygotowali niecodzienną niespodziankę. Na scenie głównej o godzinie 20.30 wystąpi Yehuda Prokopowicz w towarzystwie Sinfonii Varsovii pod kierownictwem Marty Kluczyńskiej. Muzycy wykonają I koncert fortepianowy e-moll op. 11 Fryderyka Chopina.

Open'er Festival 2026 - dzień drugi Źródło zdjęcia: Open'er Festival / Alter Art

Trzeciego dnia scena główna należeć będzie do: Slowdive, The Cure oraz Martina Garrixa.

Open'er Festival 2026 - dzień trzeci Źródło zdjęcia: Open'er Festival / Alter Art

Natomiast w finałowy dzień na scenie głównej pojawią się: Addison Rae, Teddy Swim, Jennie oraz Peggy Gou.

Open'er Festival 2026 - dzień czwarty Źródło zdjęcia: Open'er Festival / Alter Art

Warto dodać, że wiele miedzynarodowych sław wystąpi również na Tent Stage oraz na Alter Stage. Są to między innymi: David Byrne, Kneecap, Renee Rapp, Joy (Anonymous), Ethel Cain, Anna Calvi, Yousuke Yukimatsu, Jade, PinkPantheress czy Tomora.

Open'er Festival 2026. Jak dojechać?

Organizatorzy przypominają, że na teren festiwalu będą prowadzić dwie bramy: jedna od strony Gdyni (ul. Zielona) oraz od strony Kosakowa (ul. Żeromskiego).

Open'er Festival 2026 - mapa dojazdowa Źródło zdjęcia: Open'er Festival 2026 / Alter Art

Dla publiczności przygotowano parking od strony Kosakowa.

Open'er 2026 - wejście od strony Kosakowa Źródło zdjęcia: Open'er Festival 2026 / Alter Art

Podobnie jak w latach ubiegłych, pole namiotowe i pole kempingowe (dla camperów i przyczep kempingowych) przygotowane zostało od strony Gdyni. Obok przygotowany został również parking dla tych, którzy nocują na polu namiotowym.

Open'er 2026 - wejście od strony Gdyni Źródło zdjęcia: Open'er Festival 2026 / Alter Art

Jak dojechać komunikacją na Open'er Festival 2026?

Na teren festiwalu można dotrzeć komunikacją miejską.

Do wejścia Gdynia można dojechać autobusami, zatrzymującymi się na przystanku Wąwóz Ostrowicki: 109, 196, 209, 309 oraz wybrane kursy lini nocnej N10.

Uruchomiona zostanie specjalna linia autobusowa OPEN'ER FESTIVAL na trasie Gdynia Główna - ul. Zielona. Kursy będą odbywać się wahadłowo co kilka, kilkanaście minut, w zależności od potrzeb. Przejazd linią specjalną jest bezpłatny dla osób posiadających ważny bilet na festiwal bądź opaski. Festiwalowe kursy odbywać się będą w następujących godzinach:

30 czerwca - 11.30 - 23.15,

1-4 lipca - 9.00 - 5.00 (następnego dnia),

5 lipca - 5.00 - 14.00.

Organizatorzy przypominają, że w wyjątkowych sytuacjach ruch na ulicy Zielonej zostanie zamknięty, w efekcie czego, przystanek odjazdowy dla festiwalowiczów przy wejściu Gdynia nie będzie funkcjonować.

Autobusy open'erowe będą odjeżdżać z przystanku zlokalizowanego w pobliżu dworca Gdynia Główna przy ulicy Janka Wiśniewskiego. Ponadto ZKM Gdynia zapowiada, że w czasie trwania festiwalu uruchomione zostaną dodatkowe kursy lini nocnych, łączących dworzec Gdynia Główna z poszczególnymi dzielnicami miasta.

Przystanki w pobliżu wejścia Kosakowo to: Kosakowo - Centrum Handlowe (tu zatrzymują się autobusy, kursujące od strony Gdyni) oraz Kosakowo - Urząd Gminy (dla autobusów, kursujących od strony Dębogórza i Rewy). Do tych przystanków dojeżdżają autobusy lini: 105, 146, 165, 173, 365, N65 oraz wybrane kursy lini 86. W trakcie trwania festiwalu zostaną uruchomione dodatkowe kursy lini nocnej N65 na trasach Podgórze Górne - Rewa oraz Rewa - Pogórze Górne.

Open'er Festival 2026. Jak wymienić bilet na opaskę?

Organizatorzy przypominają, żeby móc wejść na teren festiwalu należy wymienić bilet bądź karnet na opaskę.

Aby odebrać opaskę należy przedstawić ważny dokument tożsamości ze zdjęciem. Może to być: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka/szkolna. Akceptowana będzie również zakładka mTożsamość w aplikacji mObywatel.

Osoby poniżej 16. roku życia muszą przebywać na terenie festiwalowym pod opieką osoby dorosłej; w przypadku osób małoletnich - poniżej 13. roku życia - wymagane jest odpowiednie oświadczenie opiekuna prawnego.

Warto pamiętać, żeby wymienić karnety/bilety na opaski jak najwcześniej, żeby nie utknąć w kolejkach przed koncertami. Ponadto warto wiedzieć, że:

bilety i karnety można wymieniać na opaski nie tylko w kasach, zlokalizowanych przy wejściach na teren wydarzenia, ale również w specjalnych punktach, które można znaleźć na dworcu Gdynia Główna oraz w Parku Rady Europy w centrum Gdyni;

punkty wymiany biletów na dworcu i w Parku Rady Europy będą czynne również w poniedziałek (29.06) oraz wtorek (30.06);

bilety i karnety z polem namiotowym, z polem kempingowym oraz VIP można wymienić jedynie w specjalnie wyznaczonych miejscach;

punkty wymiany biletów, zlokalizowane przy wejściu na teren festiwalowy, otwarte będą od 1 do 4 lipca w godzinach 14.00-2.00;

bilety jednodniowe na 1 lipca można wymienić w dniach 29.06 - 1.07.; bilety jednodniowe na pozostałe dni można wymieniać na opaski jedynie w dniach, na który obowiązuje dany bilet; karnety weekendowe (na 3 i 4 lipca) można wymieniać jedynie w dniach obowiązywania karnetu.

Open'er Festival 2026. Godziny pracy punktów wymiany biletów na opaski Źródło zdjęcia: Open'er Festival 2026 / Alter Art

Na terenie festiwalu obowiązuje bezgotówkowy system płatności - we wszystkich punktach gastronomicznych i sklepach płacić będzie można jedynie kartami płatniczymi bądź urządzeniami z technologią płatności zbliżeniowej.

Organizatorzy przypominają, że dla osób z niepełnosprawnościami (także z niepełnosprawnością czasową) i dla kobiet w ciąży przygotowano dodatkowych rozwiązań, które wychodzą na przeciw im potrzebom:

na parkingu dla publiczności (wejście Kosakowo) wyznaczone zostaną specjalne miejsca parkingowe dla osób z niepełnoprawnościami oraz dla kobiet w ciąży;

osoby z niepełnosprawnościami i kobiety w ciąży mogą wymienić bilety/karnety na opaski w Punktach Obsługi Priorytetowej, gdzie otrzymają między innymi specjalne opaski, dające im dostęp do platform, zlokalizowanych przy poszczególnych scenach;

osoby z niepełnosprawnościami w pobliżu tych punktów oraz w pobliżu scen będą mogły znaleźć wsparcie ze strony wolontariuszy;

osoby z niepełnosprawnościami mogą być proszone o przedstawienie właściwych dokumentów, potwierdzających niepełnosprawność (dotyczy to również osób z niepełnosprawnością czasową);

osoby niewidome będą mogły wejść na teren festiwalu z psami przewodnikami po przedstawieniu właściwych dokumentów;

strefy komercyjne oraz niektóre punkty gastronomiczne dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózku; dla tych osób przygotowano również punkty do ładowania wózków;

osoby, które wymagają posiadanie specjalistycznych leków, przyborów medycznych bądź specjalistyczne posiłki i napoje, powinny mieć dokumenty potwierdzające takie potrzeby.

Na teren festiwalu nie można wnosić plecaków i toreb o pojemności powyżej 30 litrów. Na liście przedmiotów, których wnoszenie jest zakazane są między innymi:

puszki, butelki, własne jedzenie i napoje;

aparaty fotograficzne, kamery wideo, sprzęt rejestrujący dźwięk bądź obraz, drony i wszelkie przedmioty unoszące się w powietrzu (takie jak balony bądź latawce), selfie sticki oraz statywy;

kaski, rowery, hulajnogi, deskorolki;

ubrania, kostiumy, które mogą utrudniać widoczność innym;

banery oraz flagi większe niż format A3 (29,7 x 42 cm).

Open'er Festival 2026 - zakazane przedmioty Źródło zdjęcia: Open'er Festival 2026 / Alter Art