OFF Festival 2022. Kto zagra w przyszłym roku w Katowicach

OFF Festival w Katowicach zapowiada, że wróci w 2022 roku. Lista artystów, którzy zaproszeni zostali na przyszły rok jest imponująca, a otwiera ją Iggy Pop. Ponadto koncerty zagrają między innymi: Bikini Kill, Yves Tumor & Its Band, The Armed, Mdou Moctar. W tym roku w Dolinie Trzech Stawów organizatorzy przygotowali OFF Country Club Katowice.

OFF Festival w Katowicach to jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w naszej części Europy. Ostatni raz w pełnym wymiarze festiwal odbył się w sierpniu 2019 roku i jego fani muszą poczekać jeszcze rok na powrót do katowickiej Doliny Trzech Stawów.

Iggy Pop fot. Bjorn Tagemose/OFF Festival

Iggy Pop na OFF Festival 2022 w Katowicach

W środę organizatorzy katowickiego festiwalu poinformowali, że jedną z głównych gwiazd OFF Festival 2022 będzie legendarny Iggy Pop. 74-letni gwiazdor gościł już w Katowicach. Podczas edycji 2012 Pop zagrał razem z zespołem The Stooges. Tym razem jeden z najważniejszych przedstawicieli punk rocka i prekursor nowej fali przyjedzie z solowym materiałem. A ma z czego wybierać, gdyż w solowym dorobku ma 19 albumów studyjnych.

"Ojciec chrzestny punku" - ja często określany jest Pop - w 2019 roku nagrał ambientowo-jazzową płytę "Free".

Bikini Kill przyjadą na OFF Festival 2022 fot. Debi Del Grande

Off Festival 2022 - kto zagra?

W Katowicach pojawi się amerykańska, feministyczna grupa punkrockowa Bikini Kill. Kathleen Hanna i jej ekipa debiutowały w 1991 roku. Zespół rozpadł się w 1997 roku, pozostawiając po sobie dwa długie albumy "Pussy Whipped" i "Reject All American". Członkinie Bikini Kill powróciły do wspólnego grania w 2019 roku.

W rozmowie z magazynem "Pitchfork" Hanna stwierdziła, że grupa nie zamierza w najbliższym czasie nagrywać nowego materiału. Jednak dorobek Bikini Kill stanowi ważną część gitarowego grania lat 90., które inspirowało kolejne kobiety.

Yves Tumor OFF Festival

Kolejną gwiazdą OFF Festival 2022 jest Sean Bowie - znani jako Yves Tumor (Tumor stosują formy neutralnie płciowo i do tej prośby się stosujemy). Ich muzyka określana jest jako połączenie elektroniki, muzyki eksperymentalnej i rocka, chociaż często krytycy zwracają uwagę, że Tumor nagrywają muzykę uciekającą od gatunkowych etykiet.

Ponadto w dniach 5-8 sierpnia 2022 roku zagrają: The Armed, Mdou Moctar, Erika de Casier, Squid, Pi’erre Bourne, Yard Act i Natalie Bergman.

OFF Country Club 2021

Chociaż w tym roku festiwal nie mógł odbyć się w takiej formie jak przed pandemią, organizatorzy OFF Festivalu zapraszają do Katowic na OFF Country Club. Mitch & Micht, Artur Rojek, KRÓL, Brodka, Smolik oraz Quebonafide - to niektóre gwiazdy, których muzyka rozbrzmi w stolicy Śląska w dniach 6-8 sierpnia.

Autor:tmw/adso

Źródło: tvn24.pl