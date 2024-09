Kontynuacja polskiego serialu, który podbił Europę. Jest jeszcze mroczniej

"Odwilż 2" - recenzja

"Odwilż 2". Jeszcze bardziej mroczny klimat

Minimalistyczne kadry, budująca napięcia muzyka

Ogromną siłą "Odwilży" są niezmiennie zdjęcia Szczecina, który został pokazany jako miasto pełne kontrastów. Ujęcia betonowych kamienic, podwórek i stoczni mieszają się z dziką przyrodą i trudno dostępnym wybrzeżem. Serial obfituje w minimalistyczne kadry z małą głębią ostrości (rozmyte tło). Mroczny klimat drugiego sezonu udało się uzyskać również dlatego, że znaczna jego część rozgrywa się w półmroku i w nocy. Tomasz Naumiuk i Marian Prokop, którzy byli odpowiedzialni za zdjęcia, szalenie oszczędnie operowali w tych scenach światłem, uwidaczniając tylko najważniejsze elementy. Prokop to uznany polski operator, odpowiedzialny chociażby za zdjęcia do "Miasta 44", za które dostał nominację do Orła, a Naumiuk wcześniej pokazał swój talent między innymi jako operator w filmie Agnieszki Holland "Zielona granica" czy serialu HBO "Wataha".

Do budowania mrocznej atmosfery w serialu przyczyniła się też muzyka, za którą odpowiedzialny jest Łukasz Targosz. To jeden z najbardziej cenionych polskich kompozytorów filmowych, znany z blisko 80 projektów filmowych i telewizyjnych. W 2021 roku zdobył Fryderyka za album z muzyką do trzeciego sezonu serialu "Wataha". Drugi sezon "Odwilży" nie jest doskonały. Historia kryminalna mogłaby być trochę bardziej rozbudowana, irytuje też ciągłe omawianie przez Zawieję i Trepę rozwoju akcji - widz ma wrażenie, że twórcy pomagają mu za nią nadążyć, co w przypadku dość prostej historii jest zbędne. Bardzo rzadko, ale jednak zdarza się, że dialogi wypadają nienaturalnie. Niemniej, drugi sezon "Odwilży" to bardzo jakościowa, dopracowana produkcja, ze świetnie zarysowanymi, wyrazistymi bohaterami. "Odwilż" jest dostępna na platformie Max, należącej do grupy Warner Bros. Discovery, właściciela TVN24. ZOBACZ TEŻ: Hit z Nicole Kidman, czarna komedia i kulisy naftowego imperium. Co nowego na Max