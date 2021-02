Zagadka napisu na jednym z najsłynniejszych obrazów świata rozwiązana

Norwescy naukowcy wyjaśnili tajemnicę napisu na słynnym obrazie Edvarda Muncha "Krzyk". Słowa "To mógł namalować tylko wariat" od lat intrygowały w świecie sztuki i oplecione były licznymi domysłami.

Krótkie zdanie wykaligrafowane ołówkiem w lewym górnym rogu dzieła Edvarda Muncha zaowocowało wieloma domysłami w świecie sztuki. "To mógł namalować tylko wariat" - brzmi napis umieszczony na obrazie "Krzyk". Jedni przypuszczali, że jest to akt wandalizmu ze strony któregoś z oglądających go na wystawie, inni - że tekst napisał zmagający się przez większość życia z chorobą psychiczną artysta.