Nie żyje Joel Schumacher, twórca dwóch "Batmanów", "Upadku" i "Klienta"

Joel Schumacher urodził się w 1939 roku w Nowym Jorku. Początkowo planował zająć się modą. Studiował nawet w tamtejszym Fashion Institute of Technology. Zaczynał w latach 70. właśnie jako kostiumograf. W tym charakterze pracował m.in. w "Śpiochu" (1973) i "Wnętrzach" (1978) Woody'ego Allena. Dość szybko jednak porzucił kostiumy i postanowił zostać reżyserem.

Mistrz kina akcji

Swój pierwszy film kinowy Joel Schumacher wyreżyserował w 1981 roku. Przedziwna komedia science fiction "O kobiecie, co malała", w której główną rolę zagrała Lily Tomlin, zwiastowała narodziny nietuzinkowego twórcy. Dzięki temu filmowi reżyser zwrócił na siebie uwagę. To on odkrył młodą Demi Moore, obsadzając ją obok Emilio Esteveza w melodramacie "Ognie świętego Elma" (1985).