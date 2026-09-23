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Kultura i styl

Natasza Urbańska: zdiagnozowano u mnie nowotwór

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Natasza Urbańska
Katarzyna Piekarska: my się naprawdę nie badamy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Andrzej Jackowski/PAP
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Natasza Urbańska poinformowała w mediach społecznościowych, że jest w trakcie leczenia onkologicznego. Popularna wokalistka, tancerka i aktorka przyznała, że była zmuszona odwołać ostatnio swoje koncerty, zaapelowała też do fanów, by się badali.

"Dzień dobry kochani, to będzie trudny post, chyba jeden z trudniejszych. Ale mam dla was pewną wiadomość" - zaczęła nagranie, które umieściła w mediach społecznościowych. "Ostatnio byłam zmuszona odwołać wiele koncertów, w tym obchody mojego 30-lecia, bardzo ważne koncerty dla mnie, które już były wyprzedane" - dodała. Dlatego, jak przyznała, czuje się zobowiązana, by podzielić się ważną informacją na temat zdrowia.

Natasza Urbańska: wszyscy jesteśmy dobrej myśli

Jak przyznała Urbańska, zdiagnozowano u niej nowotwór i jest w trakcie leczenia onkologicznego. "Moi bliscy, lekarze, którzy mnie prowadzą, wszyscy jesteśmy dobrej myśli, ale musiałam zwolnić. Takie koncerty prawie trzygodzinne w tym czasie są nie do wykonania. Ta terapia zabiera mi moje siły witalne, zabiera mi tym samym też zdrówko" - mówi na nagraniu wokalistka.

Jak podkreśliła, nie rozstaje się ze sceną. "Jak tylko mogę pojawiam się podczas koncertów czy programów telewizyjnych" - stwierdziła. Poprosiła też fanów o wyrozumiałość i "odrobinę ciepła". Skierowała też do nich osobisty apel: "A ja was namawiam żebyście dbali o siebie, żebyście się badali, no bo kochani profilaktyka jest bardzo ważna. I dużo zdrówka wam życzę. Ja troszkę zwalniam, ale widzimy się. I wszystkiego dobrego wam życzę" - zakończyła nagranie.

Pod nagraniem wokalistki pojawiło się wiele słów otuchy i życzeń zdrowia. Również od kolegów z branży. "Natasza wysyłam ogrom siły i miłości" - napisała aktorka Barbara Kurdej-Szatan. Wyrazy wsparcia zamieścili również m.in. Kayah, Julia Wieniawa, Joanna Koroniewska, Mery Spolsky, Anna Rusowicz, Rafał Brzozowski, Alicja Szemplińska.

Natasza Urbańska od ponad 30 lat związana jest z teatrem muzycznym Studio Buffo, gdzie występowała m.in. w słynnym musicalu "Metro". Występuje jako wokalistka, tancerka, aktorka filmowa i serialowa oraz prowadząca programy rozrywkowe w telewizji. Pod koniec sierpnia zaśpiewała na Top of the Top Sopot Festival. W czasie koncertu zaprezentowała jeden z największych przebojów lat 80. - piosenkę "Holding Out for a Hero" zmarłej na początku lipca tego roku Bonnie Tyler. Prywatnie Urbańska jest żoną reżysera i choreografa Janusza Józefowicza.

Natasza Urbańska
Natasza Urbańska
Źródło zdjęcia: Marcin Obara/PAP
"Potrzebny jest ludziom zastrzyk pozytywnej energii"
Dowiedz się więcej:

"Potrzebny jest ludziom zastrzyk pozytywnej energii"

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
MuzykaZdrowieNowotwory
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