Beyoncé, Kendrick Lamar, Lady Gaga, Charli XCX, Sabrina Carpenter – piosenki między innymi tych artystów znalazły się w przygotowanym przez "The Guardian" rankingu 20 najlepszych utworów roku. Zestawienie opublikowano w piątek, a o jego ostatecznym kształcie zadecydowało 26 dziennikarzy muzycznych dziennika.

Redakcja "The Guardian" podzieliła się w piątek przygotowanym przez siebie rankingiem 20 najlepszych piosenek 2024 roku. Na liście znalazły się zarówno utwory artystów o ugruntowanej pozycji, jak Beyoncé czy Lady Gaga, jak i kawałki mniej rozpoznawalnych twórców, jak Yaeji czy MJ Lenderman. Tegoroczny hit tego ostatniego, "Wristwatch", uplasował się na ostatniej pozycji. Piosenka Yaeji pt. "Booboo" zajęła 17. miejsce. Między nimi znalazły się "Sexy to Someone" autorstwa Clairo i "Disease" Lady Gagi.

Najlepsze piosenki 2024

Zapowiadający nowy album Beyoncé hit "Texas Hold 'Em" uplasował się na 16. miejscu zestawienia. Miejsca od 15. do 10. przypadły kolejno: "Reckless" Kassie Krut, "We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)" Ariany Grande, "Right Back to It (ft MJ Lenderman)" Waxahatchee, "Bye Bye" Kim Gordon, "Alone" The Cure i "Not Like Us" Kendricka Lamara.

Na 9. pozycji uplasował się utwór "Bikini" Nicka Leona i Erika de Casiera. Dalej znalazła się piosenka Addison Rae zatytułowana "Diet Pepsi".

Beyoncé Michael Kovac/Getty Images for The Recording Academy

Nilüfer Yanya i jej piosenka "Like I Say (I Runaway)" zajęła 7. miejsce. Dalej redakcja "The Guardian" umieściła utwory "Starburster" i "Favourite" grupy Fontaines DC. Na pozycji 5. ex aequo znalazły się dwa głośne przeboje Billie Eilish, tj. "Birds of a Feather" i "Lunch". Na miejscu 4. znalazła się piosenka "Angel of My Dreams" autorstwa Jade.

Billie Eilish mat. prasowe

Najlepsze piosenki "The Guardian"

Na najniższym miejscu podium znalazł się nagrany we współpracy z Billie Eilish hit Charli XCX pt. "Guess". Na tej samej pozycji sklasyfikowano też trzy inne utwory Charli XCX - "The Girl, So Confusing Version With Lorde", "Von Dutch" oraz "360". Na 2. pozycji "The Guardian" umieścił gorący hit Sabriny Carpenter pt. "Espresso".

Za najlepszą piosenkę 2024 roku brytyjski dziennik uznał natomiast "Good Luck, Babe!" w wykonaniu Chappell Roan.

Sabrina Carpenter Guerin Charles/ABACA/PAP/EPA

Dwie z ujętych w rankingu piosenek znalazły się też w Spotify Wrapped 2024 - opublikowanym na początku tygodnia muzycznym podsumowaniu roku. Mowa o "Espresso" Sabriny Carpenter i "Birds of a Feather" Billie Eilish. W rankingu najczęściej odtwarzanych na Spotify utworów hit 25-letniej Carpenter zajął 1. miejsce, a piosenka Billie Eilish znalazła się na 3. pozycji.

Autorka/Autor:jdw//mm

Źródło: The Guardian, tvn24.pl