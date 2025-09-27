"Kadr na kino" (23.10.2025) Źródło: TVN24

W "Kadrze na kino" Ewelina Witenberg w każdą sobotę opowiada o najciekawszych wydarzeniach ze świata filmów, seriali i muzyki.

Oglądaj "Kadr na kino" co sobotę o godzinie 9.45 w TVN24 i w TVN24 PL >>>

W najnowszym programie:

> "Powiew grozy" przed Halloween. W streamingu można oglądać serial "To: Witajcie w Derry". Produkcja jest inspirowana jedną z mrocznych powieści Stephena Kinga. Sięga do czasów, w których klaun Pennywise sieje terror w Derry, odciskając piętno na mieszkańcach miasteczka.

> Dramat biograficzny "Franz Kafka" w reżyserii Agnieszki Holland właśnie trafił do kin. Dzieło jest polskim kandydatem do Oscara 2026 w kategorii najlepszy film zagraniczny. Komisja oscarowa pod przewodnictwem producentki Ewy Puszczyńskiej podjęła decyzję w tej sprawie we wrześniu.

W uzasadnieniu decyzji podano, że "Franz Kafka" to "nie tylko portret literackiej ikony XX wieku, która nieprzerwanie inspiruje artystów i fascynuje kolejne pokolenia". "To opowieść o wrażliwym człowieku, którego lęki i dylematy mocno rezonują z dzisiejszym młodym pokoleniem" - oceniła komisja.

Kadr z filmu "Franz Kafka" Źródło: Kino Świat

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Oto polski kandydat do Oscara

> Polski reżyser Jan Holoubek pracuje nad serialową superprodukcją, zatytułowaną "Wśród nocnej ciszy". Serial opowie o jednej z najbardziej wstrząsających spraw kryminalnych w historii PRL, tak zwanej zbrodni połanieckiej. Sprawa dotyczy śmierci trójki młodych ludzi - ciężarnej kobiety, jej męża i młodszego brata - na drodze z Połańca do wsi Zrębin w województwie świętokrzyskim. Do dramatu doszło w wigilijną noc w 1976 roku. Do dziś trudno wytłumaczyć zmowę milczenia, w której pogrążyli się świadkowie przestępstwa.

> Sanae Takaichi, od kilku dni nowa premier Japonii, była perkusistką w zespole heavy metalowym. 64-letnia konserwatywna polityczka jest pierwszą w historii kobietą na tym stanowisku.

Premier Japonii, Sanae Takaichi Źródło: KIM KYUNG-HOON / POOL/PAP/EPA

Melomanami byli także inni światowi przywódcy, między innymi 33. prezydent USA Harry Truman, który grał na pianinie, kanclerz Niemiec Helmut Schmidt (również pianista), 42. prezydent USA Bill Clinton (grał na saksofonie), a Tony Blair, były premier Wielkiej Brytanii, który był gitarzystą.

> Niezwykła akcja promująca nowy film "Bugonia" z Emmą Stone. Fani i fanki amerykańskiej aktorki mogli obejrzeć przedpremierową "Bugonię" w Los Angeles, pod warunkiem jednak, że ogolą głowy. To nietypowe rozwiązanie nawiązuje do fabuły obrazu, w którym słynna aktorka, grająca prezeskę firmy farmaceutycznej, zostaje ogolona przez porywaczy.

"Bugonia". Ujęcie z filmu Źródło: La Biennale di Venezia 2025

> Australijska gwiazda Cate Blanchett znowu przyjedzie do Torunia. Aktorka ma odebrać nagrodzę dla ikony kina na listopadowym festiwalu filmowym EnergaCamerimage. W ubiegłym roku Blanchett była przewodniczącą jury i konkursu głównego podczas tej imprezy.

Cate Blanchett Źródło: NEIL HALL/PAP

> John Bon Jovi wraca do koncertowania. Trzy lata temu amerykański muzyk rokowy przeszedł operację strun głosowych. Po kilkumiesięcznej rehabilitacji postanowił wrócić na scenę. Koncerty z jego udziałem zostały zaplanowane na przyszły rok.

> Katy Perry zagra w Polsce. Utytułowana amerykańska piosenkarka jeszcze w październiku wystąpi w hali widowiskowej Tauron Arena Kraków, gdzie zaśpiewa swoje największe hity.

Perry wystąpi w Polsce w ramach europejskiej trasy "The Lifetimes Tour".

Katy Perry Źródło: Xavier Collin/PAP

