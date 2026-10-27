Nagrody Gotham 2026. "Bez końca" i "Ojczyzna" z nominacjami

"Bez końca" reż. Michał Marczak Źródło wideo: Millennium Docs Against Gravity 2026 Źródło zdj. gł.: Millennium Docs Against Gravity 2026

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Oficjalnie ruszył amerykański sezon nagród filmowych, który tradycyjnie otwiera ogłoszenie nominacji do nagród Gotham. To wyróżnienia przyznawane przez Gotham Film & Media Institue - największą amerykańską organizację, skupiającą niezależnych filmowców i filmowczynie. Same nagrody należą do tych najbardziej prestiżowych w kinie niezależnym.

Wyróżnienia przyznawane są w dziesięciu kategoriach. Aż pięć filmów zdobyło po cztery nominacje. Są to: "Niespodziewane", "Clarissa", "Zaproszenie", "Gradiva" oraz "Tender Loving Care".

Nominacje dla polskich filmów

Dwie nominacje trafiły do "Ojczyzny" Pawła Pawlikowskiego. Sam tytuł ma szansę na nagrodę w kategorii najlepszy film międzynarodowy, a grająca jedną z głównych ról Sandra Huller otrzymała nominację w kategorii najlepsza rola drugoplanowa.

W kategorii najlepszy film międzynarodowy "Ojczyzna" zmierzy się z "Niespodziewanymi", "Ben'imana", "Blue Heron", "Everytime", "Możliwą miłością", "Filipinana", "Gradiva", "Minotaurem" oraz "Tender Loving Care".

Szansę na nagrodę Gotham otrzymał również film "Bez końca" w reżyserii Michała Marczaka, nominowany w kategorii najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny. Polska produkcja zmierzy się między innymi z filmami: "Lis i różowy księżyc", "NAZA" czy "Zobaczysz wszystko".

Warto dodać, że film południowokoreańskiego mistrza Lee Chang Donga "Możliwa miłość" otrzymał trzy nominacje (najlepszy film międzynarodowy, najlepszy scenariusz oryginalny, wybitna rola główna). Film został zaproszony do udziału w projekcie Macieja Musiała, którego celem jest stworzenie nowej interpretacji "Dekalogu" Krzysztofa Kieślowskiego. Producentami wykonawczymi "Możliwej miłości" są Musiał oraz zmarły w maju Krzysztof Piesiewicz.

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Gala wręczenia nagród Gotham 2026 obędzie się 30 listopada.

Nagrody Gotham 2026. Pełna lista nominowanych

Najlepszy film pełnometrażowy

"Clarissa"

"Club Kid"

"Debiut"

"Marzenia w koszmarach"

"Zaproszenie"

"Josephine"

"Mysz"

"Papierowy tygrys"

"Primetime"

"Miłość, śmierć i dojrzewanie w Camp Miasma"

"Your Mother Your Mother Your Mother"

"Josephine" reż. Beth de Araujo Źródło zdjęcia: © Josephine Film Holdings LLC

Przełomowa reżyseria

Sophy Romvari "Blue Heron"

Jordan Firstman "Club Kid"

Aleshea Harris "Wola Boska"

Marine Atlan "Gradiva"

Joel Alfonso Vargas "Rachunek za dorosłość"

John Early "Maddie's Secret"

"Minotaur" reż. Andrij Zwiagincew Źródło zdjęcia: Festival de Cannes 2026

Najlepsza reżyseria

Hamaguchi Ryusuke "Niespodziewane"

Sandra Wollner "Everytime"

Andriej Zwiagincew "Minotaur"

Jane Schoenbrun "Miłość, śmierć i dojrzewanie w Camp Miasma"

Mike Leigh "Tender Loving Care"

Najlepszy scenariusz oryginalny

Sandra Wollner "Everytime"

Marine Atlan, Anne Brouillet "Gradiva"

Lee Chang Dong, Oh Jung Mi "Możliwa miłość"

Mike Leigh "Tender Loving Care"

Martin McDonagh "Dziki Koń Dziewięć"

Najlepszy scenariusz adaptowany

Hamaguchi Ryusuke "Niespodziewane"

Chuko Esiri "Clarissa"

Rashida Jones, Will McCormack "Zaproszenie"

Andriej Zwiagincew, Simon Lyashenko "Minotaur"

Ajon Singh "Primetime"

"Niespodziewane" reż. Hamaguchi Ryusuke Źródło zdjęcia: Festival de Cannes 2026

Najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny

"Bez końca" reż. Michał Marczak

"Lis i różowy księżyc" reż. Soraya Akhlaghi, Mehrdad Oskouei

"NAZA" reż. Yuval Abraham, Rachel Szor

"Pewnego razu w Harlemie" reż. David Greaves, Liani Greaves, William Greaves

"Zobaczysz wszystko" reż. Nathan Fiedler, Lance Oppenheim

"Lis i różowy księżyc" reż. Mehrdad Oskouei, Soraya Akhalaghi Źródło: Millennium Docs Against Gravity 2026

Najlepszy film międzynarodowy

"Niespodziewane"

"Ben'imana"

"Blue Heron"

"Everytime"

"Ojczyzna"

"Filipinana"

"Gradiva"

"Minotaur"

"Możliwa miłość"

"Tender Loving Care"

Wybitna rola główna

Mahershala Ali "Your Mother Your Mother Your Mother"

Gillian Anderson "Miłość, śmierć i dojrzewanie w Camp Miasma"

Jeon Do Yeon "Możliwa miłość"

John Early "Maddie's Secret"

John Malkovich "Dziki Koń Dziewięć"

Ian McKellen "The Christophers"

Julianne Moore "Debiut"

Sophie Okonedo "Clarissa"

Andrew Scott "Ostatni Hamlet"

John Turturro "Jedyny kieszonkowiec w Nowym Jorku"

"Zaproszenie" reż. Olivia Wilde Źródło: Monolith Films

Wybitna rola drugoplanowa

Tom Courtenay "Daleko od brzegu" (reż. Lance Hammer)

Esme Creed-Miles "Rozważna i romantyczna" (reż. Georgia Oakley)

Penelope Cruz "Zaproszenie" (reż. Olivia Wilde)

Adam Driver "Papierowy tygrys" (reż. James Gray)

Andrew Garfield "Artificial" (reż. Luca Guadagnino)

Skyler Gisondo "Primetime" (reż. Lance Oppenheim)

Sandra Hueller "Ojczyzna" (reż. Paweł Pawlikowski)

Kate O'Flynn "Tender Loving Care" (reż. Mike Leigh)

Tao Okamoto "Niespodziewane" (reż. Hamaguchi Ryusuke)

Channing Tatum "Josephine" (reż. Beth de Araujo)

"Ojczyzna" w reżyserii Pawła Pawlikowskiego - zwiastun Źródło: Kino Świat

Przełomowa rola

Adia "Your Mother Your Mother Your Mother" (reż. Bassam Tariq)

India Amarteifio "Clarissa" (reż. Arie Esiri, Chuko Esiri)

Guitarricadelafuente "Czarna kula" (reż. Javier Ambrossi, Javier Calvo)

Colas Quignard "Gradiva" (reż. Marine Atlan)

Mason Reeves "Josephine" (reż. Beth de Araujo)