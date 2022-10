Nagroda Literacka Nike 2022 - finaliści. Kacper Pobłocki "Chamstwo"

Nagroda Literacka Nike zostanie przyznana po raz 26. w niedzielę 2 października. Przybliżamy siedem finałowych książek tegorocznej edycji. "Chamstwo" Kacpra Pobłockiego to wciągający esej, który rzuca nowe światło na temat polskiej pańszczyzny. - Moją główną obawą było to, że nikt mi nie uwierzy - wyznaje autor "Chamstwa".

"Chamstwo" to jedyny książkowy esej, jaki znalazł się w tegorocznej finałowej siódemce Nagrody Literackiej Nike. Jego autor, dr hab. Kacper Pobłocki, jest antropologiem i społecznikiem miejskim. Po studiach licencjackich ukończonych w University College Utrecht, został magistrem socjologii i antropologii społecznej Central European University w Budapeszcie. Na tej uczelni obronił również doktorat. Podczas studiów doktoranckich odbył staż w City University of New York. Jego praca doktorska wyróżniona została nagrodą Prezesa Rady Ministrów. Obecnie pracuje w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Nagroda Nike 2022. Polska historia z perspektywy masowej przemocy

Pisze o tym, że funkcjonujące nierówności w naszym współczesnym społeczeństwie, nie pojawiły się wraz z polskim kapitalizmem. - Pierwsza rzecz, na jaką trafiłem, to był ocean przemocy i bicie. Zmroziło mnie wtedy. Byłem zszokowany skalą tej przemocy. Cała książka jest próbą zdania relacji z tego szoku. Motorem narracyjnym tej książki są historie ciał, różnych ciał, tego, co z nimi robiono, jak one reagowały. A moją główną obawą było to, że nikt mi nie uwierzy w to, że w Polsce ludzi bito na tak masową skalę i w tak rutynowy sposób - wyjaśnia Kacper Pobłocki.