Ander Izagirre laureatem Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego

Nagrodę imienia Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki "Potosi. Góra, która zjada ludzi" odebrał w sobotę wieczorem w Warszawie hiszpański pisarz i reportażysta Ander Izagirre. Była to 13. edycja tej nagrody.

Książka Andera Izagirrego "Potosi. Góra, która zjada ludzi" opowiada o nastolatce pracującej w kopalni srebra mieszczącej się w tytułowej górze Potosi w Boliwii. Jej historia jest okazją do przybliżenia zjawiska wyzysku boliwijskiej ludności przez firmy zajmujące się wydobyciem cennych surowców. Izagirre publikował w "National Geographic", "El Pais" i "El Correo". Jest laureatem European Press Prize za serię artykułów o zbrodniach w Kolumbii.

Prace nad książką o Potosi zajęły Izagirremu osiem lat. W tym czasie wielokrotnie spotykał się z jej bohaterami. Odbierając nagrodę powiedział, że podczas prac nad reportażem towarzyszyło mu przekonanie, ze przemoc i niesprawiedliwość rozkwitają w milczeniu. - To opowieść opowiedziana głosem czternastoletniej dziewczynki, która pracowała w kopalni. Głosowi temu towarzyszy chór innych kobiet, towarzyszących jej przez te lata - mówił laureat. Dodał, że był tylko "wzmacniaczem tego głosu".

Nagrodę odebrał także tłumacz książki Andera Izagirrego Jerzy Wołk-Łaniewski. Dziękując za nagrodę zachęcił do czytania reportaży literackich, ponieważ są one "opisem coraz bardziej kurczącego się świata". - Reportaż literacki stanowi okazję do skutecznego, choć bolesnego dokształcania z empatii, której cały czas się uczymy - powiedział.