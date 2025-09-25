Rihanna urodziła córeczkę. Pokazała dwa zdjęcia

We wpisie na swoim koncie na Instagramie, obserwowanym przez blisko 150 milionów osób, Rihanna zamieściła w środę wieczorem dwa zdjęcia. Na pierwszym piosenkarka tuli swoje nowonarodzone dziecko, na drugim widzimy miniaturowe różowe rękawice bokserskie. Z wpisu wynika, że dziewczynka urodziła się 13 września i nosi dwa imiona: Rocki Irish.
W ciągu kilku godzin Rihannie pogratulowało pod wpisem ponad 170 tysięcy fanów, ale nie tylko oni. "Wygląda na to, że świat stał się trochę słodszy... Gratulacje!" - skomentowało oficjalne konto platformy streamingowej Spotify. Do gratulacji dołączyły też między innymi piosenkarki Asiahn oraz Lyrica Anderson. Wpis o tej samej treści Rihanna opublikowała również na X.
Rihanna urodziła córeczkę
Rocki Irish jest trzecim dzieckiem Rihanny i rapera A$AP Rocky'ego. Pierwsze dziecko gwiazdorskiej pary, syn o imieniu RZA, urodził się w maju 2022 roku. Drugi syn, Riot, przyszedł na świat w sierpniu 2023 roku. Piosenkarka ujawniła trzecią ciążę, pojawiając się na majowej Met Gali w kreacji podkreślającej ciążowy brzuch. A$AP Rocky potwierdził następnie ciążę w rozmowie z agencją Reutera. - Cieszę się, że wszyscy są zadowoleni, bo zdecydowanie jesteśmy szczęśliwi - powiedział przed czterema miesiącami.
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JUSTIN LANE