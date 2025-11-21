Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

W proteście wyszła z konkursu, własnie została Miss Universe

Miss Universe 2025 - Fatima Bosch
Reakcje na wygraną Miss Meksyku
Źródło: CNN
Nową Miss Universe została Miss Meksyku - Fatima Bosch. Na początku listopada media pisały o tym, jak wyszła z powiązanego z konkursem wydarzenia po tym, jak publicznie łajał ją jeden z organizatorów. Przy okazji finału media zastanawiają się nad sensem takich wyborów.

Miss Meksyku Fatima Bosch została ukoronowana Miss Universe podczas piątkowej ceremonii w Bangkoku. Na drugim miejscu uplasowała się Miss Tajlandii, Praveenar Singh, a na trzecim Miss Wenezueli - Stephany Absali.

O 25-letniej Bosch stało się głośno na początku listopada, w związku ze skandalem podczas powiązanego z konkursem wydarzenia. Została wówczas publicznie połajana przez Nawata Itsaragrasila, tajskiego potentata medialnego i jednego z organizatorów konkursu za niepublikowanie treści promocyjnych. Powszechnie informowano, że nazwał 25-latkę "dumbhead" ("głupia", "idiotka"), jednak na konferencji prasowej on sam twierdził, że użył słowa "damaged" ("uszkodzona", "skrzywdzona") - pisze BBC.

Miss Universe 2025 - Fatima Bosch
Miss Universe 2025 - Fatima Bosch
Źródło: RUNGROJ YONGRIT/EPA/PAP

Kiedy mu się sprzeciwiła, mężczyzna wezwał ochronę, a także zagroził dyskwalifikacją osób, które ją wsparły. Wtedy Bosch wyszła z sali, a za nią - w geście solidarności - inne uczestniczki, co uchwyciły kamery i pokazały liczne stacje i portale z całego świata. Po stronie Bosch stanęła między innymi poprzednia zwyciężczyni wyborów, Victoria Theilvig. Sama Bosch powiedziała zaś reporterom, że sposób, w jaki ją traktowano, był brakiem szacunku i że "świat musi to zobaczyć".

Fatimę Bosch wsparła również prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum. Nazwała ją "przykładem tego, jak my, kobiety, powinniśmy zabierać głos" w obliczu agresji.

Miss Universe 2025 - Fatima Bosch
Miss Universe 2025 - Fatima Bosch
Źródło: RUNGROJ YONGRIT/EPA/PAP

Przeprosiny i komentarze

Organizatorzy konkursu potępili ostatecznie zachowanie Nawata, nazwając je "złośliwym" - informuje BBC. Sam mężczyzna przeprosił i stwierdził, że został źle zrozumiany. W czasie wystąpienia przed mediami ocierał łzy. Tydzień później z konkursu zrezygnowało dwóch jurorów.

W piątek, podczas finału, Nawat zamieścił na swoim instagramowym koncie zdjęcia z miejsc dla publiczności, ale nie pojawił się na scenie. Po koronacji meksykańskiej miss opublikował krótkie oświadczenie w języku tajskim, w którym napisał o "miliardzie słów, których nie można wypowiedzieć". Dziennikarzom powiedział, że ocenę organizatorzy pozostawiają widzom.

Opisywanych przez media kontrowersji związanych z tegorocznym konkursem było więcej. Jedna z uczestniczek spadła np. ze sceny w czasie kwalifikacji i trafiła do szpitala, pojawiały się odniesienia do konfliktu na Bliskim Wschodzie itd.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wygrała konkurs piękności, ale świat usłyszał o niej za sprawą wideo nagranego dzień wcześniej

Wygrała konkurs piękności, ale świat usłyszał o niej za sprawą wideo nagranego dzień wcześniej

Świat
Miss Palestyny: jesteśmy czymś więcej niż naszym cierpieniem

Miss Palestyny: jesteśmy czymś więcej niż naszym cierpieniem

Świat

Dyskusja wokół konkursu

W tle tegorocznych wyborów toczy się dyskusja na temat tego, czy jeden z najdłużej trwających konkursów piękności na świecie, jakim jest Miss Universe, ma jeszcze znaczenie. Konkurs cieszy się dużą popularnością w Ameryce Łacińskiej i Azji Południowo-Wschodniej, gdzie korony w konkursach piękności stały się sposobem na wyjście z ubóstwa lub przepustką dla dziewcząt marzących o zostaniu celebrytkami. Ale w wielu środowiskach pojawiają się pytania o jego zasadność i ciągła krytyka za seksualne uprzedmiotowienie kobiet. W ostatnich latach organizatorzy poczynili pewne zmiany. Podczas gdy większość uczestniczek konkursu w 2025 roku wystąpiła w dwuczęściowych bikini w rundzie kostiumów kąpielowych, uczestniczki z krajów konserwatywnych mogły nosić kostiumy zakrywające całe ciało.

Miss Universe 2025
Miss Universe 2025 - Fatima Bosch
Miss Universe 2025 - Fatima Bosch
Źródło: RUNGROJ YONGRIT/EPA/PAP
Miss Universe 2025 - Fatima Bosch
Miss Universe 2025 - Fatima Bosch
Źródło: RUNGROJ YONGRIT/EPA/PAP
Miss Universe 2025
Miss Universe 2025
Źródło: RUNGROJ YONGRIT/EPA/PAP
Miss Universe 2025 - Emily Reng
Miss Universe 2025 - Emily Reng
Źródło: RUNGROJ YONGRIT/EPA/PAP
Miss Universe 2025 - Fatima Bosch
Miss Universe 2025 - Fatima Bosch
Źródło: RUNGROJ YONGRIT/EPA/PAP
Miss Universe 2025 - Emily Reng
Miss Universe 2025 - Emily Reng
Źródło: RUNGROJ YONGRIT/EPA/PAP
Miss Universe 2025
Miss Universe 2025
Źródło: RUNGROJ YONGRIT/EPA/PAP
Miss Universe 2025
Miss Universe 2025
Źródło: RUNGROJ YONGRIT/EPA/PAP
Miss Universe 2025 - Fatima Bosch
Miss Universe 2025 - Fatima Bosch
Źródło: RUNGROJ YONGRIT/EPA/PAP
Miss Universe 2025 - Fatima Bosch
Miss Universe 2025 - Fatima Bosch
Źródło: RUNGROJ YONGRIT/EPA/PAP
Miss Universe 2025 - Fatima Bosch
Miss Universe 2025 - Fatima Bosch
Źródło: RUNGROJ YONGRIT/EPA/PAP
Miss Universe 2025 - Fatima Bosch
Miss Universe 2025 - Fatima Bosch
Źródło: RUNGROJ YONGRIT/EPA/PAP
Miss Universe 2025
Miss Universe 2025
Źródło: RUNGROJ YONGRIT/EPA/PAP
Miss Universe 2025
Miss Universe 2025
Źródło: RUNGROJ YONGRIT/EPA/PAP

Pytania o znaczenie pogłębia malejąca widownia konkursu. Wyzwaniem jest rewolucja technologiczna - kiedy oglądalność spada, marka próbuje ewoluować, aby stać się gotową na podbój TikToka. Nawat próbował wprowadzić do konkursu to, co stosuje w Miss Grand International, czyli zachęcanie miss do udziału w e-handlu. Natomiast w Ameryce Łacińskiej królowe piękności nadal postrzegane są jako gwiazdy telewizyjne.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Martyna Nowosielska-Krassowska//am

Źródło: BBC, Guardian

Źródło zdjęcia głównego: RUNGROJ YONGRIT/EPA/PAP

Udostępnij:
TAGI:
MeksykTajlandia
Czytaj także:
Pijany kierowca wjechał w rondo
Wjechał na wyspę na rondzie. Chciał, żeby policjant dmuchnął za niego w alkomat
WARSZAWA
granica litwa bialorus - Motalb shutterstock_2190979969
Litwa zarzuca Białorusi "wymuszenia i szantaż"
BIZNES
Intensywne opady śniegu w Przemyślu w piątek
Śnieżyce w Polsce. Ponad 150 interwencji, białe drogi
METEO
Prace poszukiwawczo-ratownicze w Tarnopolu
Siedmioletnia Polka wśród ofiar rosyjskiego ataku
Polska
Uroczystość przekazania pierwszego seryjnego Przeciwlotniczego Systemu Rakietowo - Artyleryjskiego PILICA dowództwu 34. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w siedzibie jednostki w Bytomiu
Nowe zestawy przeciwlotnicze dla polskiej armii. "Budujemy wielowarstwową obronę"
Polska
Wózek dziecięcy kółka koła shutterstock_489400804
Pijany spacerował z niemowlęciem, był poszukiwany
Katowice
imageTitle
Solidny start sezonu w wykonaniu Polaków
EUROSPORT
krakow sniezyca snieg - Konrad Krajewski shutterstock_2257607631
Aura będzie niestabilna. Gdzie sypnie śniegiem?
METEO
Jarosław Kaczyński
Kaczyński zdecydował. To oni przygotują nowy program PiS
Polska
sopot molo - marekusz shutterstock_2535096715
"Pomysł jest absurdalny". Branża komentuje
BIZNES
imageTitle
Poważne zarzuty wobec turnieju w Rijadzie. "Pod stołem podkładki pod piwo"
EUROSPORT
Zełenski, rozmowy
Media: powstaje alternatywa dla planu USA. Mają nad nią pracować cztery państwa
Świat
Zełenski i Trump w Białym Domu
Czas do czwartku. Trump potwierdza
Świat
PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
Śledztwo w sprawie dywersantów. Trzy osoby zwolnione, czwarta z zarzutem
Polska
barcelona hiszpania shutterstock_2153597591
Decyzja "o charakterze wywłaszczeniowym". Zamykają biznes, odmawiają odszkodowań
BIZNES
Koleje Mazowieckie, Dworzec Centralny, Warszawa Centralna
PLK wdraża bezpieczny system dla kolei. "Eliminuje ryzyko nieuprawnionych ingerencji"
Polska
9 min
2111_kuchcinski
"Złota rada" od marszałka dla marszałka
Sejm Wita
Wojciech O. i Marcin O. zatrzymani
"Jaszczur" i "Ludwiczek" opuszczają areszt
WARSZAWA
piersi operacja chirurg chirurgia shutterstock_1203031813
Rekonstrukcja po mastektomii to nie biust jak z Instagrama
Agata Daniluk
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało trzy osoby (zdj. ilustracyjne)
Wódka, modelki i kokaina w tajnych lokalach. Zarzuty dla wicedyrektora z CBA
Polska
Robbie Williams
Robbie Williams ma problemy ze wzrokiem. Wini za to zastrzyki na otyłość
Zuzanna Kuffel
Zaśnieżone drogi w Kraju Basków
Zimowo nie tylko w Polsce. "Przewidywaliśmy, że będzie mniej śniegu"
METEO
Ostatni skok Kamila Stocha w Letnim Grand Prix
Konkurs mikstów w Lillehammer [ZAPIS RELACJI]
EUROSPORT
21-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa
Zarzut po ataku nożem na 14-latka
Kujawsko-Pomorskie
Ogromny stelaż na reklamę
Miasto wypowiedziało umowę dzierżawy działki. Stała tam monstrualna reklama
WARSZAWA
Autobus miejski w nocy
Boso, bez spodni wbiegł w nocy do autobusu z niemowlęciem na rękach
Kujawsko-Pomorskie
Prezes NRL Łukasz Jankowski i minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda
"Skok na kasę NFZ" do odwrócenia? Minister zdrowia i NRL chcą wspólnie naprawiać system
Piotr Wójcik
Sławomir Mentzen
Ugrupowanie Sławomira Mentzena wykreślone z ewidencji partii politycznych
WARSZAWA
Wołodymyr Zełenski
"Jeden z najtrudniejszych momentów w historii". Oświadczenie Zełenskiego
Świat
choroba chora kobieta katar przeziebienie shutterstock_2387459481
Praca na L4, kontrole i utrata zasiłku. Jest decyzja Sejmu
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica