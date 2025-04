Ministra kultury ogłosiła konkurs na dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Ministra kultury o sytuacji w PISF Źródło: TVN24

Ministra kultury i dziedzictwa narodowego Hanna Wróblewska ogłosiła oficjalnie konkurs na stanowisko dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Procedura będzie przebiegać na podstawie znowelizowanego rozporządzenia, które podpisane zostało 26 marca. Wróblewska poinformowała również o odwołaniu rady programowej Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego.

Ministra kultury i dziedzictwa narodowego Hanna Wróblewska oficjalnie ogłosiła konkurs na stanowisko dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Wróblewska wyjaśniła, że procedura wyboru nowego kierownictwa PISF przebiegać będzie na podstawie nowego rozporządzenia MKiDN, nowelizującego zasady konkursu na to stanowisko. Dotychczas wybór dyrektora/dyrektorki PISF opisany był w rozporządzeniu z 2005 roku, będącego załącznikiem do ustawy o kinematografii.

Od początku listopada ubiegłego roku pracami PISF kieruje zastępczyni dyrektora PISF Kamila Dorbach. Kierownictwo nad Instytutem przejęła po tym, jak ze stanowiskiem pożegnała się Karolina Rozwód. Była dyrektorka PISF została powołana przez ministrę kultury z dniem 1 lipca 2024 r.

Ministra kultury: środowisko zdecyduje, kto będzie dyrektorem PISF

Ministra tłumaczyła, że ogłoszenie nowego konkursu było możliwe dopiero po wejściu w życie nowelizacji rozporządzenia w sprawie konkursu na dyrektora PISF. Wróblewska zwróciła uwagę, że komisja konkursowa będzie liczyć nie 11 a 15 osób. - Osobnych przedstawicieli w komisji będą mieć producenci filmów fabularnych, filmów dokumentalnych i filmów animowanych - wskazała.

- Na państwa obawy, które pojawiają się bardzo często, że ministerstwo może manipulować wynikami konkursu poprzez obsadzanie jury konkursu, przypominam, że sposób zgłaszania swoich kandydatów do (komisji - red.) konkursu przez stowarzyszenia, jest bardzo restrykcyjnie opisany w zarządzeniu. Minister jako minister ma prawo do powołania jednego przedstawiciela - zapewniła Wróblewska.

- O tym, kim będzie następny dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, zdecyduje środowisko. Do 5 maja można zgłaszać kandydatów do komisji konkursowej. Do 26 maja można zgłaszać swoją kandydaturę na stanowisko dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - poinformowała Wróblewska.

Przekazała także, że został dodany przepis o konieczności opublikowania programu zwycięskiego kandydata, a także że MKiDN będzie zachęcać, aby wszyscy kandydaci opublikowali programy, by możliwa była dyskusja na ich temat nie tylko na forum konkursowym, ale i społecznym.

- Powołanie komisji powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki. Na kandydatury czekamy do 5 maja. Nazwiska członków możemy wcześniej publikować tylko za ich zgodą. Jestem za transparentnością. Sama byłam świadkiem pewnych nacisków na komisje, więc nie zdziwię się, jeśli członkowie komisji nie będą chcieli publikować swoich imion i nazwisk przed spotkaniem. Te nazwiska zgłaszane są przez reprezentantów środowisk - wyjaśniła Wróblewska, odpowiadając na pytanie jednej z dziennikarek.

Wróblewska: PISF wypłacił ponad 5 milionów złotych nienależnych dofinansowań

Ministra kultury poinformowała, że w dalszym ciągu od 2024 roku prowadzone są działania kontrolne przez Krajową Administrację Skarbową. - Pod koniec marca swoje czynności zakończyło Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jednym z kluczowych ustaleń CBA było to, że w latach 2019-2023 Instytut wypłacił nienależne dofinansowania w łącznej wysokości ponad 5 milionów złotych - przypomniała.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie w listopadzie 2024 roku poinformowała, że na podstawie pięciu zawiadomień wszczęła postępowanie przygotowawcze w formie śledztwa w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przez dyrektora PISF w latach 2019-23.

Odwołana rada programowa FINA

Ministra poinformowała, że na wniosek dyrektora Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego Tomasza Kolankiewicza odwołała członków obecnej rady programowej FINA, w skład której wchodzili: Anna Bielecka, Anna Ferens, Janusz Kapusta, Zdzisław Krasnodębski, Piotr Legutko, Lech Majewski, Jarosław Rybicki, dr Mateusz Werner, prof. Andrzej Zybertowicz.

- Poprzednia rada programowa, która została wybrana na kadencję 2022-26, w ciągu poprzedniego roku nie spotkała się ani razu. Jest to sprzeczne z regulaminem i statutem. W związku z tym przyjęłam wniosek dyrektora Kolankiewicza o odwołanie obecnych członków rady programowej - oceniła ministra. Powiedziała, ze oczekuje na propozycję nowych kandydatów do rady, która jest organem opiniodawczo-doradczym FINA.