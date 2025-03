Ponad 2 miliony Polaków żyją w skrajnym ubóstwie. Raport Szlachetnej Paczki Źródło: TVN24

Znany brytyjski aktor Michael Sheen założył firmę, która zajmuje się wykupem długów, a następnie przejął i umorzył zaległości płatnicze 900 osób o łącznej wartości miliona funtów. To mieszkańcy miasta Port Talbot w południowej Walii, w którym aktor dorastał, a następnie tu powrócił.

Michael Sheen, brytyjski aktor znany m.in. z ról w filmach "Frost / Nixon" i "Królowa", zainwestował 100 tys. funtów z własnych środków, by założyć firmę zajmującą się przejmowaniem długów. Przedsięwzięcie ma pomagać ubogim zadłużonym mieszkańcom miasta Port Talbot w południowej Walii, w którym mieszka również Sheen. Jak piszą brytyjskie media, firma już przejęła i umorzyła długi 900 osób o łącznej wartości miliona funtów. O ludziach, którym pomógł pozbyć się zadłużenia, aktor mówi: - Nie wiem i nigdy nie dowiem się, kim oni są.

Sheen: wtedy pomyślałem, że mogę pomóc

To, co zrobił, aktor opisuje ze szczegółami w filmie dokumentalnym "Michael Sheen's Secret Million Pound Giveaway" (Michael Sheen rozdaje w tajemnicy milion funtów), zrealizowanym dla brytyjskiej telewizji Channel 4. Pokazuje walijskie miasto Port Talbot, gdzie pięć miesięcy wcześniej wygaszono ostatni piec miejscowej stalowni. - Kobieta pracująca w kawiarni, w której kręciliśmy film, opowiedziała mi historię tracących pracę mężczyzn, siedzących i płaczących przy stolikach - cytuje aktora BBC. - Wtedy pomyślałem, i dotarło to do mnie, że mogę coś zrobić, by pomóc - dodał. W dokumencie pokazana jest też walka, jaką aktor podejmuje z bankami i wielkimi instytucjami finansowymi, które jego zdaniem wyzyskują ludzi.

W zwiastunie filmu Sheen deklaruje: - Zawsze chciałem zrobić coś wielkiego, żeby obnażyć niesprawiedliwość systemu. Chcę sprawdzić, czy potrafię pomóc ludziom przechodzącym przez trudny okres, ale jednocześnie chcę zrobić coś, co przyciągnie uwagę ludzi.

Michael Sheen Źródło: DAVID SWANSON/EPA/PAP

Michael Sheen - aktor pracujący nie dla zysku

Jak informuje "Independent", Michael Sheen urodził się w Newport w Walii, ale gdy miał osiem lat, przeprowadził się do Port Talbot. Opuścił miasto, gdy jego kariera aktorska nabrała tempa, jednak od dziesięciu lat znów tam mieszka.

W 2021 roku zdecydował, że pieniądze zarabiane na grze aktorskiej będzie przeznaczał na cele społeczne. - W gruncie rzeczy przekształciłem się w społeczne przedsiębiorstwo, w aktora pracującego nie dla zysku (ang. not-for-profit actor) - powiedział w rozmowie z brytyjskim magazynem "The Big Issue".

Już w 2019 roku aktor zdecydował się na niezwykły krok, gdy stolica Walii, Cardiff, wycofała się z przygotowań do mistrzostw świata bezdomnych w piłce nożnej. Po tym, jak skończyły się pieniądze zbierane społecznie, Sheen sprzedał dwa swoje domy, by zebrać brakujące dwa miliony funtów.

ZOBACZ TEŻ: Księżna Meghan i Billie Eilish sprawiły niespodziankę nastolatce, która straciła dom w pożarze