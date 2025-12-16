The Rolling Stones ma kłopoty. Nie wyruszą w trasę

Keith Richards kończy 80 lat. Gitarzysta The Rolling Stones nie myśli jednak o emeryturze (wideo z 2023 roku) Źródło: Paweł Laskosz/Fakty po Południu TVN24

Magazyn "Variety", powołując się na źródło bliskie zespołowi, podaje, że Keith Richards, gitarzysta zespołu, "nie byłby w stanie podołać napiętemu harmonogramowi trasy". Z tego powodu muzycy z The Rolling Stones nie wyruszą po Nowym Roku w trasę koncertową.

82-letni muzyk, choć był w świetnej formie podczas niedawnego występu w Soho Sessions w Nowym Jorku, "nie jest w stanie sprostać fizycznie wymaganiom trasy koncertowej" i "zaangażować się w nią", podaje magazyn. Koncerty, jak komentuje "Variety", które zespół zagrał w ostatnich latach, pokazały, że gitarzysta zmaga się z problemami związanymi z długotrwałą walką z zapaleniem stawów i zmusiły go do zmiany stylu gry. Osoba związana z zespołem przekazała w rozmowie z mediami, że to "przykra wiadomość dla fanów", ale zespół wróci na scenę, gdy "będzie gotowy".

Od ponad 20 lat Stonesi skracali długość tras koncertowych, a wpływ na to miał wiek trzech głównych muzyków - Micka Jaggera, Keitha Richardsa czy Rona Wooda. Dwaj pierwsi są obecnie po osiemdziesiątce, Wood ma 78 lat.

Ostatnią trasą koncertową legend rocka była zagrana rok temu w Stanach Zjednoczonych "Hackney Diamonds", na którą sprzedano prawie milion biletów. Była to jedna z najbardziej dochodowych tras 2024 roku.

