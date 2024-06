Marcin Dorociński zakończył pracę na planie filmu "Mayday", w którym występuje obok takich gwiazd jak Ryan Reynolds, czy Kenneth Branagh. - Możecie w to uwierzyć? - pyta aktor w nagraniu w mediach społecznościowych. Co wiemy o nowej produkcji z udziałem Dorocińskiego?

O ostatnim dniu zdjęciowym do filmu "Mayday" Dorociński poinformował w poniedziałek. Jak przekazał, za pośrednictwem swoich kont w mediach społecznościowych, "właśnie dziś - w wielkich emocjach, z radością, ale i zmęczeniem kończę prawie czteromiesięczną pracę przy tym fantastycznym projekcie". Aktor podzielił się również z fanami - jak to określił - "małą refleksją": "Warto było nagrać (i przegrać) te 1200 self-tape’ów (wizytówek na castingi - red.), zacisnąć zęby i nie poddawać się, aby teraz być w kalendarzówce (opisie prac planu filmowego - red.) numerem 3. Bo kiedy numerem jeden jest Ryan Reynolds, a numerem dwa Sir Kenneth Branagh, to chyba lipy nie ma?" - napisał. "Do zobaczenia w Polsce!" - dodał.

Dorociński do wpisu nagranego w Budapeszcie dołączył 12-sekundowe nagranie, na którym pokazuje wizytówki z nazwiskami obsady "Mayday": Kolejno "Marcin Dorociński", "Kenneth Branagh", "Ryan Reynolds". - Możecie w to uwierzyć? - mówi aktor, zwracając się do fanów po angielsku.

Marcin Dorociński o filmie "Mayday" Marcin Dorociński / Facebook

"Mayday" - co wiadomo o filmie

"Mayday" to amerykański film akcji w reżyserii i ze scenariuszem Jonathana Goldsteina i Johna Francisa Daleya. W obsadzie obok Reynoldsa, Branagha i Dorocińskiego znalazła się między innymi Maria Bakalova, Lovell Adams-Gray i Clark Johnson. Wciąż niewiele wiadomo na temat fabuły filmu, nieznana jest też data jego premiery.

Zdjęcia do produkcji rozpoczęto kilka miesięcy temu w Montrealu. Pod koniec lutego Marcin Dorociński udostępnił w mediach społecznościowych selfie z opisem: "Russel Crowe gra w fajną grę 'Where am I' (gdzie jestem - red.), to zgapię ją i zagram i ja. Zatem: gdzie jestem?". Fani wskazali w komentarzach, że aktor jest w Montrealu.

"Mayday" to kolejna zagraniczna produkcja, w której występuje Dorociński. Niespełna dwa lata wcześniej poinformował, że wystąpi w dwóch filmach z serii "Mission: Impossible". W październiku 2022 roku Dorociński napisał w mediach społecznościowych, że "po miesiącach spekulacji", może "z radością i niemałym wzruszeniem potwierdzić swój udział w tej legendarnej serii". "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One" miał premierę w 2023 roku. Kolejna część serii ma pojawić się na ekranach kin w maju 2025 roku.

