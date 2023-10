Maciej Stuhr: "Autentyczni" to jeden z najbardziej niezwykłych formatów w historii telewizji 

Już 1 i 2 listopada na antenie TVN o godz. 20.05 zobaczymy pierwsze dwa odcinki "Autentycznych". Uczestnikami programu będą młodzi ludzie w spektrum autyzmu, którzy przeprowadzą wywiady ze znanymi osobami. Moderatorem rozmowy będzie Maciej Stuhr, aktor, reżyser, wykładowca akademicki i psycholog.

Gościem pierwszego odcinka będzie krytyk kulinarny i podróżnik Robert Makłowicz, drugiego – piosenkarka Natalia Kukulska. - Panu Makłowiczowi zadamy wiele pytań, których nikt inny by mu nie zadał - zapowiada Maciej Stuhr. Do tego spotkania przygotowywał się z uczestnikami programu od dwóch miesięcy. Będzie dbał zarówno o komfort gości, jak i dziennikarzy - amatorów. Osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) myślą i przetwarzają informacje inaczej niż osoby neurotypowe. Operują konkretem, nie wychwytują w rozmowie sarkazmu, żartu czy metafory. Wszystko rozumieją dosłownie. Są bezpośrednie i spontaniczne. Uczestnicy "Autentycznych" to młodzi ludzie, którzy "nie owijają w bawełnę" i niczego nie udają. Ich goście będą musieli odpowiedzieć na wiele zaskakujących pytań.

"Autentyczni", odcinek 1, Robert Makłowicz "Autentyczni", odcinek 1, Robert Makłowicz x-news

"Autentyczni" co to za program

"Autentyczni" to program oparty na francuskim formacie "Les Rencontres du Papotin" ("Spotkania Papotina"), który od września 2022 roku raz w miesiącu jest emitowany na antenie telewizji France 2. We Francji ogląda go blisko 3 mln widzów. Jego bohaterami są dziennikarze gazety "Le Papotin" - młodzi ludzie w spektrum autyzmu. Magazyn założył w 1990 roku Driss El Kesri, pedagog w szpitalu dziennym w podparyskim Antony. Zainspirował go artykuł w "Le Monde" o bezdomnych, którzy robili gazetę w Nowym Jorku. Postanowił stworzyć redakcję z nieprofesjonalnych dziennikarzy z zaburzeniami ze spectrum autyzmu. "W Papotin akceptujemy ich takimi, jakimi są. Każdy ma swój potencjał, mocne i słabe strony, w pewnych sprawach odnosi sukcesy, a w innych ponosi porażkę. Chcemy to promować" - mówił w "Liberation". Dziś "Le Papotin" tworzy 53 dziennikarzy. Spotykają się raz w tygodniu, by dyskutować nad najnowszym numerem. Wielu z nich nie potrafi pisać - ich wypowiedzi spisuje opiekun lub redaktor naczelny. Pismo ukazuje się nieregularnie, mniej więcej raz w roku. Zawiera wywiady, autorskie teksty, opowiadania, felietony i wiersze.

Rozwiń

CZYTAJ TEŻ: Co to znaczy być w spektrum autyzmu. Jak pomóc i nie zaszkodzić Pomysł na program telewizyjny narodził się w 2013 roku, po spotkaniu redakcji "Le Papotin" z Ericem Toledano i Olivierem Nakache, twórcami słynnej komedii "Nietykalni". - To był szok emocjonalny - przyznaje Toledano na antenie radia France Inter. - Przychodzisz na spotkanie ukryty za swoim pancerzem i pewnością siebie, a po trzech pytaniach jesteś bez żadnej maski, zmuszony do ujawnienia się takim, jakim jesteś naprawdę. Dotykasz szczerości i prawdy w najczystszej postaci. - Urzekła nas oryginalność zadawanych pytań i świeżość spojrzenia. Byliśmy przekonani, że to świetny materiał na program telewizyjny - dodaje Nakache.

"Autentyczni" - goście programu

W programie "Les Rencontres du Papotin" opowiązuje jedna prosta zasada: "Le Papotinowi możesz powiedzieć wszystko, ale przede wszystkim wszystko może się zdarzyć". Pierwszym gościem był Gilles Lellouche, aktor i reżyser. Usłyszał "Dlaczego jesteś stary?" i "Jak się masz, Gilles, skoro żyjesz"? Piosenkarz Julien Doré został zapytany "Jaki jest twój grzech pierworodny?". Największą publiczność - 4,5 mln widzów - zgromadził odcinek z Emmanuelem Macronem. Padały pytania "Czy jesteś bogaty?" oraz szczere refleksje "On jest prezydentem. Musi dawać przykład i nie poślubiać swojej nauczycielki". Prezydentowi Francji tak dobrze rozmawiało się z zespołem "Le Papotin", że zmienił swój grafik, by po nagraniu zostać na obiedzie.

Rozwiń

ZOBACZ TEŻ: Dorota Szelągowska jurorką w nowym kulinarnym show

Autor:joan//mro

Źródło: TVN, France TV, "Liberation"