Fanki Liama Payne'a i zespołu One Direction żegnają artystę, który zginął w środę w Buenos Aires. - Nie wyda już żadnej płyty, ale właśnie przez muzykę możemy go pamiętać - powiedziała jedna z nich.

Fani żegnają Liama Payne

Inna powiedziała, że o śmierci Payne'a dowiedziała się od siostry. - Nie mogłyśmy w to uwierzyć, musiałyśmy tutaj przyjść. Liam miał syna. Jeszcze dwa tygodnie temu widziałam go na koncercie, był cały i zdrowy - zauważyła.

- Nie zobaczymy go już nigdy więcej. Nie wyda już żadnej płyty, ale właśnie przez muzykę możemy go pamiętać. Już go nie ma, nie wiem co zrobimy. Boże, to niemożliwe - powiedziała ze łzami w oczach inna z fanek.