Lubiany program TVN z nowym jurorem. Co można wygrać?

Łozowski pochodzi z Olsztyna. Dorastał w domu, w którym królował taniec - jego ojciec był dwukrotnym mistrzem Polski w tańcach latynoamerykańskich. - Tak naprawdę Wojtka odkryłam, kiedy miał 5-6 lat i zapałał miłością do tańca, ponieważ jest niespokojnym duchem - wspomina Iwona Pavlović w "Kulisach sławy". - Wojtek wyjechał z Olsztyna, bo chyba się dusił. Szybko rzucił taniec. Jakby dłużej potańczył, to mógłby zrobić jakąś karierę taneczną - dodaje. ZOBACZ TEŻ: Uwaga! "Niepoprawny marzyciel". Kulisy sławy Wojciecha Łozowskiego W 2004 roku "Łozo" razem z Tomsonem, czyli Tomkiem Lachem, założyli Afromental. Łozowski był wokalistą. - To był taki okres, że rzeczywiście nie mieliśmy konkurencji. Nagrody się sypały, wygraliśmy MTV Europe Awards.(...) wygrywaliśmy różne nagrody i festiwale, była tego masa - wspomina Baron. Nagrali wspólnie cztery płyty. Po 13 latach, w szczycie popularności, Łozowski odszedł z zespołu. Fani byli zdziwieni. "Łozo" był u szczytu sławy. Nie tylko jako frontman zespołu, ale także jako prezenter MTV i gwiazda show-biznesu: występował w "Tańcu z gwiazdami", prowadził programy, dostawał nagrody.

- Miałem inny pomysł na życie, potrzebowałem odnaleźć inne ścieżki. Chciałem mieć czas na inne zajawki, pójść do szkoły aktorskiej… Ale, czy jeszcze kiedyś nie zbierzemy się, żeby pograć jakieś koncerty? Nie wiem, ja bardzo chętnie i myślę, że kiedyś to zrobimy - tłumaczy muzyk w "Kulisach sławy". Nie ukrywa, że miał kłopoty ze zdrowiem: walczył z depresją, nerwicą lękową, problemami z sercem. "Życie zaciągnęło mi ręczny" - mówił w wywiadach. Przeszedł ablację serca (zabieg kardiochirurgiczny z użyciem prądu) i dwuletnią rekonwalescencję. Wrócił do show-biznesu odmieniony. - Po takiej przerwie czuję się trochę jak debiutant - mówi. Deklaruje, że jest fanem terapii i "dużo nad sobą pracuje". Nagrywa pierwszą solową płytę, chce zająć się aktorstwem (ma na koncie role w serialu "39 i pół" oraz w kinowym hicie "Planeta singli"). W ciągu ostatniego roku dał się poznać widzom TVN-u, występując w "Azja Express", wydaniu specjalnym "Milionerów". Poprowadził też galę rozdania Fryderyków. - Jest wiele rzeczy, w które chciałbym włożyć swoje paluchy i zobaczyć jakbym sobie poradził. Na pewno nie chciałbym płytkich, prostych rzeczy - takich zrobiłem parę. One są OK, żeby zagrać parę epizodów. Chciałbym jakiś projekt, w którym mógłbym się wykazać - tłumaczy w "Co za tydzień". Teraz kolej na "LEGO Masters".