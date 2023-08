Nowy sezon "Kuchennych rewolucji". "Będzie szał!"

"Kuchenne rewolucje" - co w pierwszym odcinku

Na początek Gessler przyjedzie do Czarnej Dąbrówki na Kaszubach, by odmienić restaurację Cooking and events. Prowadzi ją Sebastian, dla którego własny lokal był spełnieniem marzeń. Zainwestował w jego remont pół miliona złotych. Koszty miały pokryć imprezy, ale z powodu pandemii żadna z zamówionych się nie odbyła. - Skończyła się pandemia, przyszła inflacja - mówi Sebastian. Dodaje, że koszty prowadzenia lokalu to nawet 30 tys. złotych miesięcznie, a dzienne obroty to np. 44 złote… W prowadzeniu restauracji Sebastianowi pomaga mama, doświadczona kucharka. Właściciel Cooking and events bardzo liczy na Magdę Gessler. Zna jej metody, bo kiedyś - jako kucharz - brał udział w "Kuchennych rewolucjach".