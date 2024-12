Kate Winslet miała problemy z powstrzymaniem łez, gdy opowiadała, jak była nękana przez media z powodu swojego wyglądu po sukcesie filmu "Titanic". - To było straszne. To było naprawdę złe - mówiła aktorka.

Kate Winslet w rozmowie o nękaniu za wygląd

Odpowiedziała też na pytanie, czy udało jej się skonfrontować w tej sprawie z mediami. - Stanęliśmy twarzą w twarz. (...) Powiedziałem wtedy: mam nadzieję, że to (co zrobiłeś - red.) cię prześladuje - opowiedziała, z trudem powstrzymując łzy. - To była wspaniała chwila, nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich, którzy byli przedmiotem nękania na takim poziomie. To było straszne. To było naprawdę złe - dodała.