W najnowszym "Kadrze na kino" Ewelina Witenberg podsumowała najważniejsze wydarzenia ze świata filmu i muzyki w mijającym tygodniu. W programie między innymi o międzynarodowym sukcesie polskiego serialu "Przesmyk", pierwszym zwiastunie wyczekiwanego filmu z aktorem Leonardem DiCaprio oraz trwającym w Warszawie festiwalu Script Fiesta.

> Serialowy thriller "Przesmyk" przedstawiający losy charyzmatycznej agentki wywiadu osiągnął międzynarodowy sukces. Polska produkcja to w tym roku druga najchętniej oglądana na świecie nieanglojęzyczna seria platformy streamingowej Max, której właścicielem - tak jak w przypadku TVN24 - jest Warner Bros Discovery. Twórcy potwierdzili już, że rozpoczęli pracę nad drugim sezonem tego serialu.

> Aktorka Zendaya wcieli się w rolę słynnej piosenkarki Ronnie Spector, znanej z przeboju "Be My Baby". Ten biograficzny obraz o ikonie muzyki lat sześćdziesiątych wyreżyseruje Barry Jenkins. To autor filmów takich jak "Mufasa: Król lew" czy nagrodzonego trzema Oscarami "Moonlight".

> Piosenkarka Selena Gomez i jej narzeczony, znany producent Benny Blanco, wydali wspólny album zatytułowany "I Said I Love You First". Gomez jest jedną z najpopularniejszych muzycznych i filmowych gwiazd swojego pokolenia. Karierę zaczęła już jako siedmiolatka występując w programach telewizyjnych i serialach. Dzięki własnej marce kosmetyków stała się miliarderką. Z kolei Benny Blanco to producent i autor tekstów, który w przeszłości współpracował między innymi z Eminem, Britney Spears czy Rihanną. Nowa płyta ma dać ich fanom unikatową możliwość zanurzenia się w ich relacje.

> Ukazał się pierwszy zwiastun wyczekiwanego filmu "One Battle After Another" w reżyserii Paula Thomasa Andersona, w którym główną rolę odegrał Leonardo DiCaprio. W obsadzie znaleźli się również aktorzy Sean Penn czy Benicio del Toro. Producenci filmu zapowiadają, że będzie to najdroższe dzieło w dotychczasowej karierze Andersona - jego budżet wynosi 140 milionów dolarów.

> W Warszawie trwa festiwal Script Fiesta. Podczas tej edycji imprezy można porozmawiać między innymi z reżyserką Agnieszką Holland, Krystyną Jandą, Olafem Lubaszenką czy Janem Englertem. Przez cały weekend odbywają się bezpłatne projekcje, filmowe warsztaty, a także panele dyskusyjne poświęcone sztuce pisania scenariuszy.

