Najciekawsze nowości na dużym i małym ekranie. Co warto obejrzeć? "Kadr na kino" w TVN24

"Zakonnica 2" to już dziewiąty film z uniwersum "Obecności", a więc cyklu horrorów podpartych udokumentowanymi przypadkami rzekomych nawiedzeń i opętań. Tym razem akcja rozgrywa się we Francji , a w centrum wydarzeń jest siostra Irena, która w końcówce pierwszej części próbowała przepędzić demona. Jak się okazuje - nieskutecznie.

Do kin wkroczyli też "Teściowie 2" . Tym razem bohaterowie znaleźli się w luksusowym hotelu nad Bałytkiem. Rodzice młodej pary spotykają się dwa dni przed ślubem, by zapomnieć o dawnych sporach - nie wszystko idzie jednak zgodnie z planem.

Tymczasem rekordowa "Barbie" - produkcja Warner Bros. Discovery, właściciela TVN24 - trafiła do streamingu. Rekordowa, bo to najchętniej oglądana premiera tego roku. Film Grety Gerwig można wypożyczyć i obejrzeć na platformie Player , zaledwie kilka tygodni po kinowej premierze. Z tej okazji serwis zmienił swoje barwy na różowe.

- Wrzesień to nie tylko powrót szkoły, ale i teatru. Na afiszach nowe repertuary, a w nich, oprócz premier, wznowienia głośnych spektakli, na które bilety rozchodzą się w mgnieniu oka - mówiła w "Kadrze na Kino" Ewelina Witenberg. Tak jest choćby z musicalem "We Will Rock You", który wraca na deski Teatru Roma w Warszawie. - Kochamy muzykę zespołu Queen. Cały nasz zespół uwielbia tę muzykę. Pomyślałem, że to genialny musical dla polskich widzów - zachwala dyrektor teatru Wojciech Kępczyński.