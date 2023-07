Najciekawsze nowości na dużym i małym ekranie. Co warto obejrzeć? "Kadr na kino" w TVN24

O szczegółach produkcji Witenberg rozmawiała z CCH Pounder, odtwórczynią jednej z głównych ról. Aktorka zapytana została między innymi o to, co było dla niej kluczowe w trakcie budowania jej tajemniczej i mrocznej postaci. - Myślę, że sceny z udziałem szamana. One miały wyglądać jak coś najzwyklejszego w świecie, by ludzie z innych krajów, widząc to, pytali: co to, jakaś czarna magia? Chciałam, żeby to wyglądało, jakbym szła na wizytę do lekarza, jakbym robiła coś, co jest oczywiste i konieczne - odparła aktorka.