Najciekawsze nowości na dużym i małym ekranie. Co warto obejrzeć? "Kadr na kino" w TVN24

W najnowszym odcinku "Kadru na kino" Ewelina Witenberg zachęca do obejrzenia nowego serialu HBO MAX "Miłość i śmierć". To kryminał inspirowany dramatycznymi wydarzeniami, którymi żyła cała Ameryka. To historia o sympatycznej, pobożnej i niepozornej pani domu, która popełniła makabryczną zbrodnię. W rolę główną wciela się Elizabeth Olsen.

I na koniec niespodzianka dla fanów Pedro Pascala. Aktor znany z seriali "The last of us" czy "Mandalorian" dołączy do obsady drugiej części "Gladiatora". Na razie nie wiadomo jednak, w kogo wcieli się w kontynuacji filmowego hitu Ridley'a Scotta.