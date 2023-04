Najciekawsze nowości na dużym i małym ekranie. Co warto obejrzeć? "Kadr na kino" w TVN24

Wittenberg przekazała również wspaniałą wiadomość dla fanów gwiazdy serialu "The Last of Us". Pedro Pacal i Pedro Almodovar łączą siły. Na zbliżającym się festiwalu w Cannes będzie można obejrzeć ich wspólny film. To rozgrywająca się w westernowym klimacie historia miłosna zatytułowana "Strange way of life". W tym krótkometrażowym obrazie u boku Pedro Pascala pojawi się Ethan Hawk.