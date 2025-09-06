Kadr na kino (06.09.2025 r.) Źródło: TVN24

W "Kadrze na kino" Ewelina Witenberg w każdą sobotę opowiada o najciekawszych wydarzeniach ze świata filmów, seriali i muzyki.

> Do kin trafił nietuzinkowy western "Eddington" z gwiazdorską obsadą. Na planie brutalnej satyry spotkali się Joaquin Phoenix, Emma Stone, Pedro Pascal i Austin Butler. Akcja ich filmu rozgrywa się w tytułowym amerykańskim Eddington w czasie pandemii. Z pozoru błahy spór między szeryfem a burmistrzem uruchamia lawinę dramatycznych zdarzeń. Opowieść o konflikcie eskalującym w niewielkim miasteczku ma, jak w soczewce, pokazać bolączki trawiące dziś Amerykę.

> Gérard Depardieu może trafić do więzienia. Aktor znów stanie przed sądem. Jest oskarżony o zgwałcenie córki przyjaciela. To kolejny proces francuskiego gwiazdora w tym roku. W maju dostał wyrok w zawieszeniu za to, że na planie filmowym molestował dwie kobiety. Pozew wniosła aktorka Charlotte Arnoux. Do gwałtu miało dojść w paryskim mieszkaniu gwiazdora w 2018 roku. Ona miała wtedy 22 lata, a Gérard Depardieu 69. Artystka twierdzi, że od tego momentu zmaga się z syndromem stresu pourazowego i problemami psychicznymi. Aktor stanowczo zaprzecza oskarżeniom.

> Woody Allen chciałby, aby Donald Trump znów zagrał w jego filmie. Reżyser w jednym z podcastów stwierdził, że amerykański prezydent jako aktor był wspaniały we współpracy. Trump zagrał u Allena w filmie "Celebrity" symboliczną rolę członka nowojorskiej elity. Ostatnio Woody Allen wystąpił też jako gość honorowy na moskiewskim tygodniu filmu, za co ostro skrytykowało go m.in. ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

> Ponadczasowe przeboje we współczesnych aranżacjach. Kasia Lins na nowo zinterpretowała utwory zespołu Republika, a od rodziny Grzegorza Ciechowskiego otrzymała wyjątkowy prezent. Obywatelka KL to kolejne sceniczne wcielenie Kasi Lins. Artystka przepisała teksty Grzegorza Ciechowskiego własnym charakterem pisma, aby dać im drugie życie. Bliscy muzyka na czas zbliżających się koncertów podarowali jej słynny syntezator, na którym Grzegorz Ciechowski grał podczas swojej ostatniej trasy.

> Książe brytyjskiego popu wystąpi w Krakowie. Już we wtorek Robbie Williams zaśpiewa swoje największe hity i jak zapewnia, zaserwuje publiczności w Polsce kilka niespodzianek. Robbie Williams ma na koncie rekordową liczbę Brit Awards i rekord Guinnessa za to, że w jeden dzień sprzedał ponad półtora miliona biletów na trasę koncertową. Podczas zbliżającego się występu, oprócz swoich najpopularniejszych utworów, zaśpiewa piosenki z poświęconego mu biograficznego filmu, w którym jest ukazany jako małpa. Niebawem ukaże się też nowy album wokalisty zatytułowany "Britpop".

