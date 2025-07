Uciekli z Korei Północnej. Teraz występują w zespole k-popowym

Dwaj uciekinierzy z Korei Północnej zadebiutują w k-popowym zespole. Wywiad dla CNN Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Seok i Hyuk pod rządami dyktatury Pjongjangu doświadczyli głodu i cierpienia. Do Korei Południowej z częścią członków swoich rodzin udało im się uciec, gdy mieli kilkanaście lat. Dziś - jak mówią w wywiadzie dla telewizji CNN - żyją życiem, o którym w dzieciństwie nawet nie słyszeli.

W Korei Południowej stworzyli wraz z kilkoma innymi kolegami zespół k-popowy 1VERSE. W tym miesiącu ukazał się ich debiutancki album.

Seok i Hyuk Źródło: CNN

"Może spróbujesz rapować?"

- Po ucieczce do Korei Południowej lubiłem zapisywać słowa, frazy, tak by o pewnych rzeczach pamiętać. Żeby ich nigdy nie zapomnieć. Zobaczył to nasz nauczyciel. I powiedział: "skoro lubisz pisać, może spróbujesz rapować?" - powiedział Hyuk w rozmowie z CNN. - W jednej z piosenek śpiewamy: kto nas teraz ocali? Ten wers przypomina, że czasami każdy z nas potrzebuje pomocy - dodał Seok.

Muzycy mówią, że ich piosenki to "wynik życiowych historii, przeżyć" i "układają się w całość jak puzzle". - Gdy inni ludzie zobaczą, że my kiedyś mieliśmy bardzo trudne warunki dorastania, ale przeszliśmy to i teraz mamy coś do zaoferowania naszym fanom, to może ta nasza przemiana, proces dorastania da innym odwagę, żeby spróbować czegoś w swoim życiu - stwierdził Hyuk.