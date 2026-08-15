Zmarła piosenkarka Joanna Rawik

Joanna Rawik w 2007 roku Źródło zdj. gł.: Ireneusz Sobieszczuk/PAP

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Joanna Rawik urodziła się w 1934 roku w Czerniowcach. Debiutowała w latach 50. w kabarecie Kaczka, gdzie wykonywała francuskie utwory. Była związana także z krakowskim klubem Pod Jaszczurami i kabaretem Kundel.

Śpiewała niskim, charakterystycznym głosem. Do jej najsłynniejszych utworów należą między innymi "Po co nam to było", "Romantyczność" oraz "Nie chodź tą ulicą", za którą w 1966 roku zdobyła nagrodę na festiwalu w Opolu. Koncertowała także za granicą, między innymi we Francji, Czechosłowacji, RFN, Jugosławii, Australii i Stanach Zjednoczonych.

Polska wykonawczyni piosenek Edith Piaf

Ważnym elementem dorobku Joanny Rawik jest popularyzacja muzyki francuskiej, zwłaszcza twórczości "damy francuskiej piosenki" - Edith Piaf.

Rawik od wczesnych lat 60. wykonywała na scenie piosenki Piaf, potem popularyzowała jej twórczość w swoich audycjach radiowych. Jest autorką dwóch książek poświęconych Piaf - "Hymn życia i miłości" oraz "Ptak smutnego stulecia". Taki sam tytuł jak druga książka ma monodram Rawik - poświęcony francuskiej piosenkarce - wzbogacony o najbardziej znane piosenki gwiazdy. Monodram ten Rawik nagrała w Studiu Teatru Polskiego Radia i wykonywała go przez wiele lat.

Joanna Rawik około 1980 roku Źródło zdjęcia: Maciej Belina Brzozowski/PAP

Prapremiera monodramu odbyła się na Festiwalu imienia Jana Kiepury w Krynicy w 1999 roku. Potem spektakl wykonywany był na scenach w Polsce, w teatrach i filharmoniach. Rawik w monodramie opowiada historię życia i kariery wielkiej francuskiej artystki w pierwszej osobie.

Spektakl zawierał piosenki Piaf, wśród których są te najbardziej znane, jak "Padam, padam", "Mon Dieu", "Hymn do miłości", "Les feuillles mortes", "Piękna historia miłości" i "Non, je ne regrette rien". - Kiedy w 1966 roku stanęłam pierwszy raz nad jej grobem, zrozumiałam, że życie i sztuka to jedno - powiedziała w rozmowie w 2021 roku Joanna Rawik.

Artystka została odznaczona Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W sobotę o jej śmierci poinformowała rodzina.