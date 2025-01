Jan Kapela z pieniędzmi od ministerstwa. "90 punktów na 100 możliwych"

Jan Kapela - pisarz, publicysta, a także zawodnik freak fightów - poinformował, że otrzymał stypendium od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "na pisanie piosenek do musicalu o historii zakazania aborcji w Polsce". W mediach pojawiły się głosy krytyki, między innymi posła PiS Michała Moskal, który zapowiedział interpelację do ministerstwa. Sam resort przekazał w oświadczeniu, że wniosek Kapeli "uzyskał wysoką ocenę MKiDN w kryterium jakościowym, jak i eksperckim".

W niedzielę w wywiadzie po walce,Kapela przekazał, że otrzymał od ministerstwa kultury stypendium. Zapytany, na co dokładnie je otrzymał, odpowiedział, że "na pisanie piosenek do musicalu o historii zakazania aborcji w Polsce".

Resort kultury: wniosek uzyskał wysoką ocenę w kryterium jakościowym i eksperckim

Zaznaczono w nim, że zasady przyznawania stypendiów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego opierają się na wartości merytorycznej złożonych wniosków. "Oceniają je niezależni eksperci. Personalia wnioskodawcy nie są podstawą do wydawania decyzji - jest nią wartość merytoryczna wniosków i przedstawionych w nich projektów. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapewnia równy dostęp do stypendiów" - podkreślono.

Premier o freak fightach: nie wykluczam, że jakiś pomysł będzie niezbędny

W październiku o tę kwestię był pytany premier Donald Tusk. Mówił wówczas, że "trzeba robić wszystko, aby chronić dzieci, żeby nie miały jakiegokolwiek kontaktu z tego typu widowiskami, bo one są jeszcze gorsze niż pornografia, a nikomu jakoś nie przychodzi do głowy, żeby kwestionować zakaz pornografii w mediach ogólnodostępnych". - Uważam, że to, co jest takim patosportem i patostreamerką w internecie, powinno być ograniczone, jeśli chodzi o dostęp najmłodszych do tego typu widowisk - dodał wówczas premier.