Jamie Oliver wycofuje ze sprzedaży swoją książkę. Jest "zdruzgotany" i przeprasza

Jamie Oliver wycofał ze sprzedaży swoją najnowszą książkę dla dzieci "Billy and the Epic Escape". Jeden z wątków 400-stronicowej powieści opowiada o losach mieszkającej z rodziną zastępczą i obdarzonej mistycznymi mocami aborygeńskiej dziewczynki, która została porwana przez złoczyńcę ze swojego domu w środkowej Australii . Przywódcy Pierwszych Narodów stwierdzili, że książka powiela "szkodliwe stereotypy" - informuje BBC.

Głos w sprawie zabrał m.in. Natsiec, organ edukacyjny Aborygenów i mieszkańców wysp Cieśniny Torresa. W przesłanym redakcji dziennika "The Guardian" komentarzu ocenił treść książki jako krzywdzącą i znieważającą. Przedstawiciele Natsiec oskarżyli pozycję o "trywializację złożonych i bolesnych historii" Aborygenów, których dzieci były siłą odbierane rodzinom w ramach rządowej polityki asymilacji, a następnie umieszczane w ośrodkach wychowawczych i rodzinach zastępczych. Negatywnie oceniono też uzasadnienie posiadania przez bohaterkę ksiażki zdolności do czytania w myślach i komunikowania się ze zwierzętami faktem, iż pochodzi ona z rdzennej społeczności.

Jamie Oliver przeprasza i wycofuje ze sprzedaży książkę dla dzieci

Jamie Oliver stwierdził, że jest "zdruzgotany" faktem, iż jego książka kogoś uraziła i przeprosił za to "z całego serca". "Nigdy nie miałem zamiaru błędnie interpretować tego głęboko bolesnego problemu (historii rdzennych Australijczyków - red.). Razem z moimi wydawcami postanowiliśmy wycofać książkę ze sprzedaży" - przekazał Brytyjczyk w przesłanym "The Guardian" komentarzu.

Joe Giddens/PAP

Odpowiedzialne za publikację powieści wydawnictwo Penguin Random House UK przyznało, że mimo próśb ze strony Jamiego Olivera w ramach procesu wydawniczego nie przeprowadzono konsultacji z żadną organizacją działającą na rzecz rdzennych Australijczyków. - Jasnym jest, że nasze standardy wydawnicze tym razem nie do końca się sprawdziły i musimy wyciągnąć z tego wnioski - przekazało w cytowanym przez "The Guardian" oświadczeniu.

49-letni Jamie Oliver zdobył międzynarodową sławę za sprawą popularnych programów kulinarnych. Jest autorem kilkunastu książek o kuchni. "Billy and the Epic Escape" jest jego drugą książką dla dzieci, kontynuacją pierwszej, zatytułowanej "Billy and the Giant Adventure".