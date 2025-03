Nie żyje Jack Vettriano. Popularny malarz został znaleziony martwy w swoim francuskim mieszkaniu

Według cytowanego przez brytyjską stację przedstawiciela artysty, ciało Jacka Vettriano odnaleziono w sobotę w należącym do niego apartamencie w Nicei. Jak podano, z tego co obecnie wiadomo, "śmierci nie towarzyszyły żadne podejrzane okoliczności".

Kim był Jack Vettriano

Malarz-samouk stał się światową sensacją w 2004 roku, gdy jego obraz "The Singing Butler" sprzedano na aukcji za niemal 750 tysięcy funtów (według obecnego kursu to ok. 3.7 miliona złotych), co było wówczas szkockim rekordem. Reprodukcje tego obrazu stały się zaś najlepiej sprzedającymi się grafikami w Wielkiej Brytaniii. Dzieło zainspirowało Banksy'ego, którego przeróbka obrazu ma być sprzedana na aukcji w tym tygodniu w Londynie.