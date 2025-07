Z wrestlingu uczynił widowisko warte miliardy dolarów

Hulk Hogan podczas wiecu Donalda Trumpa (wideo archiwalne) Źródło: DC POOL

Hulk Hogan dzięki wrestlingowi stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci amerykańskiej popkultury lat 80. i 90. ubiegłego stulecia.

Charakterystyczny wygląd, czyli długie, niemal białe włosy przewiązywane bandaną, opadające wąsy w kształcie podkowy plus masywna sylwetka opalona na mahoń, sprawiły, że uważany jest za najbardziej rozpoznawalnego wrestlera świata. Stał się twarzą tych widowisk, czyniąc z pozorowanych walk rodzinną rozrywkę wartą miliardy dolarów.

Kluczowym momentem w tej ewolucji była ekstrawagancka WrestleMania III w 1987 roku, kiedy Hogan uniósł swojego kolegę-zapaśnika, Francuza Andre the Gianta, przed pełnymi trybunami w Pontiac Silverdome w Michigan, i następnie potężnie rzucił nim o ziemię. Wrestlingową popularność Hogan próbował przekuć w karierę w Hollywood, ale udało mu się to połowicznie. Choć wystąpił w takich filmach, jak "Rocky III" czy "Święty Mikołaj z mięśniami", to wciąż wracał na ring, bo tam czuł się najlepiej. Z drugiej strony właśnie udział w "Rockym" jako wrestler Thunderlips przyniósł mu znaczącą popularność.

W ringu zbudował kult niepokonanego wojownika w żółto-czerwonym stroju. W USA zapanowała wręcz "Hulkomania", tysiące ludzi - młodszych i starszych - nosiły podkoszulki z jego podobizną, naśladowały ruchy i gesty, cytowały powiedzonka.

Stał się bohaterem masowej wyobraźni, gościł w popularnych talk-show, uchodził za wzór patriotyzmu, ale i opiekuńczości. Po zakończeniu kariery jednak miał kłopoty z prawem i używkami, a jego poglądy stawały się coraz bardziej radykalne.

W 2024 roku pojawił się na Narodowej Konwencji Republikanów, aby poprzeć prezydencką kandydaturę Donalda Trumpa, który w latach 80. gościł w swoich hotelach widowiska z Hoganem w roli głównej. Przyznał, że podjął decyzję o poparciu kandydata republikanów, gdy zobaczył jego zaciśniętą pięść w reakcji na próbę zamachu.

Mistrz świata w wrestlingu

Urodził się 11 sierpnia 1953 roku w Auguście w stanie Georgia jako Terry Gene Bollea, ale szybko z rodziną przeprowadził się do Tampy na Florydzie. Po ukończeniu szkoły średniej grał na gitarze basowej w lokalnych zespołach rockowych, jednak w latach 70. poczuł pociąg do zyskujących coraz większą popularności sceny wrestlingowej.

Wiele elementów jego kariery to przesada rodem z show biznesu, odzwierciedlająca zacieranie się granic między prawdą a fikcją, co stanowi sens wrestlingu.

Pseudonim "Hulk" wziął się z porównań do bohatera komiksów, którego w tamtym czasie przedstawiano w telewizji. Z tego powodu przez lata płacił tantiemy wydawnictwu Marvel Comics. Z kolei "Hogan" został wymyślony przez promotora Vincenta J. McMahona, właściciela World Wrestling Federation (WWF), który chciał, aby Irlandczycy mieli swojego reprezentanta wśród jego gwiazd.

W 1984 roku został mistrzem świata w wrestlingu, który to tytuł należał do niego przez cztery lata. W szczycie popularności pojawił się na okładce magazynu "Sports Illustrated", a gale wrestlingu z jego udziałem, dzięki usłudze pay-per-view, przynosiły milionowe zyski.

Ożywienie kariery i kłopotliwe nagrania

Po zmianie federacji wrestlingowej zmienił również swój image. Charakterystyczne żółte legginsy zastąpiły czarne, a Hogan stworzył postać złowrogiego "Hollywooda" Hogana, przywódcy gangu znanego jako Nowy Porządek Świata. Ten ruch ponownie ożywił jego karierę.

Hogan trafił do wrestlingowej Galerii Sław. Nazywał siebie "Babe Ruthem wrestlingu", na cześć legendarnego baseballisty New York Yankees, który uchodził za najlepszego w historii tego sportu.

W ostatnich latach kariery Hogan był między innymi bohaterem sekstaśm, a także został zawieszony przez federację WWE po tym, jak na jednym z nagrań użył rasistowskiego określenia. Był trzykrotnie żonaty, miał dwoje dzieci, które w latach 2005-07 występowały u jego boku i jego pierwszej żony Lindy w reality show "Hogan Knows Best".