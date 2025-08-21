Logo strona główna
Kultura i styl

Hołd dla Stanisława Soyki. "Tolerancja" w wyjątkowym wykonaniu

Zdjęcie Stanisława Soyki wyświetlane podczas koncertu "Orkiestra Mistrzom" w Operze Leśnej w Sopocie
Hołd dla zmarłego Stanisława Soyki. "Tolerancja" w wyjątkowym wydaniu
Źródło: TVN24
Artyści obecni podczas ostatniego dnia Top of the Top Sopot Festival 2025 oddali hołd zmarłemu Stanisławowi Soyce. Wspólnie wykonali "Tolerancję", jeden z największych przebojów Soyki, który z biegiem lat stał się hymnem akceptacji i otwartości.

W wieku 66 lat zmarł Stanisław Soyka, popularny wokalista jazzowy, skrzypek, pianista, gitarzysta, kompozytor i poeta. 

Artysta miał wystąpić podczas kończącego się w czwartek Top of the Top Sopot Festival 2025. W związku z tym organizatorzy postanowili przerwać transmisję telewizyjną z festiwalu.

Zdjęcie Stanisława Soyki wyświetlane podczas koncertu "Orkiestra Mistrzom" w Operze Leśnej w Sopocie
Zdjęcie Stanisława Soyki wyświetlane podczas koncertu "Orkiestra Mistrzom" w Operze Leśnej w Sopocie
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski

W związku ze śmiercią artysty krótko przed godziną 23 na scenie sopockiej Opery Leśnej pojawili się występujący tego dnia artyści, którzy wspólnie wykonali "Tolerancję", jeden z największych przebojów Soyki, który z biegiem lat stał się hymnem akceptacji i otwartości.

 - Dziś wśród znakomitych artystów, którzy mieli wystąpić na tej scenie był także Stanisław Soyka. Kiedy koncert już trwał, dotarła do nas informacja, że Stanisław Soyka nie żyje. Z szacunku dla artysty, ale także jego rodziny, bliskich, z szacunku dla państwa, zdecydowaliśmy o przerwaniu transmisji z Opery Leśnej. W imieniu wszystkich artystów obecnych dzisiaj w Operze Leśnej, w imieniu organizatorów tego koncertu i stacji TVN chcielibyśmy złożyć wyrazy najserdeczniejszego współczucia rodzinie pana Stanisława. Łączymy się w bólu i smutku. To dla nas naprawdę bardzo trudny moment - powiedzieli ze sceny prowadzący czwartkowe koncerty.

sojka 1
W wieku 66 lat zmarł Stanisław Soyka
Źródło: TVN
OGLĄDAJ: TVN24 HD
Stanisław Soyka

TVN24 HD
WYDANIE SPECJALNE

Stanisław Soyka
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mjz/ft

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Andrzej Jackowski

