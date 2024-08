Hiszpańskie władze prowadzą "wstępne dochodzenie" w sprawie teledysku Katy Perry - informuje BBC. Artystka nakręciła go na Balearach, a część scen miało powstać na chronionych wydmach wysepki Espalmador (S'Espalmador). Urzędnicy twierdzą, że gwiazda nie miała wymaganego pozwolenia.

W wydanym we wtorek oświadczeniu miejscowe władze informują, że firma odpowiedzialna za produkcję klipu Katy Perry nie zwróciła się o zgodę na realizację zdjęć, dlatego "w obliczu licznych informacji na temat rzekomych naruszeń" wszczęto wstępne czynności wyjaśniające. Jak stwierdzono w tym samym oświadczeniu, wszelkie filmowanie w celach komercyjnych wymaga specjalnego zezwolenia. Jednocześnie urzędnicy podkreślają, że artystka nie jest objęta śledztwem w sprawie "przestępstw przeciwko środowisku". Sama Katy Perry nie skomentowała dotąd tych doniesień.

Espalmador. Bezludna wysepka atrakcją Balearów

Espalmador to należąca do archipelagu Balearów niewielka wysepka, licząca niespełna trzy kilometry długości i 137 hektarów powierzchni, oddzielona od Formentery płytką piaszczystą łachą. Choć jest prywatna, można ją odwiedzać, jest więc celem wypraw kajakarzy, żeglarzy i zorganizowanych wycieczek. Słynie z pięknych plaż i błotnistej laguny - za błotne kąpiele też jednak grozi kara do tysiąca euro. Wysepka jest częścią Parku Przyrody Salinas de Ibiza i Formentera. W 2018 roku została sprzedana nowym właścicielom.