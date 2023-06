Czerwcowe premiery na HBO Max. Aż pięć nowych seriali

Sam fakt, że jestem, już jest aktem politycznym - mówi jedna z bohaterek "Nago. Głośno. Dumnie". Pierwszy serial dokumentalny HBO Max pokazuje historie polskich drag queens i performerek burleski. Produkcja miała już premierę na festiwalu Millennium Docs Against Gravity. To jeden z pięciu nowych seriali, jakie w czerwcu pojawią się na HBO Max.

„Nago. Głośno. Dumnie” - premiera na HBO Max 1 czerwca

Paweł, pracownik banku, towarzyszy swojemu chłopakowi Gąsiowi w podróży na festiwal burleski w Pradze. Występ gwiazdy wieczoru, Dirty Martini, budzi w nim dawno uśpione marzenie o wyjściu na scenę. Tak zaczyna się "Nago. Głośno. Dumnie". W pięcioodcinkowym serialu występują ikony sceny: Kim Lee, Betty Q, Twoja Stara, Pin Up Candy, Red Juliette, Kali Katharsis, Gąsiu, Bunny de Lish i Hieemeras. - Serial jest o wolności, miłości i odwadze bycia sobą, a naszymi bohaterami są osoby trans, niebinarne, bi, feministki i geje. Mamy też kościół, paradę, marsze kobiet... – mówi Dellfina Dellert, która razem z Agnieszką Mazanek napisała i wyreżyserowała serial.

"Idol" - premiera na HBO Max 5 czerwca

Serial miał premierę na Festiwalu Filmowym w Cannes i od tego czasu jest o nim głośno. Wszystko z powodu zdjęć erotycznych, które niektórzy krytycy uznali za pornograficzne. Główne role w "Idolu" grają Lily-Rose Depp, córka Johnny’ego Deppa i Vanessy Paradis, oraz kanadyjski wokalista The Weeknd. Produkcja pokazuje ciemne strony sławy. Gwiazda pop po przerwie wymuszonej załamaniem nerwowym wraca na scenę. W odzyskaniu popularności chce pomóc jej właściciel klubu nocnego, jednocześnie guru samorozwoju, który stoi na czele sekty religijnej.

"Lucky Hank" - premiera na HBO Max 11 czerwca

Ten ośmioodcinkowy serial, ekranizacja powieści "Prawy człowiek" Richarda Russo, opowiada o profesorze anglistyki, który przeżywa kryzys wieku średniego. W roli głównej Bobe Odenkirk ("Zadzwoń do Saula"). William Henry Devereaux Jr ma wyjątkowego pecha. W ciągu jednego tygodnia zostaje oskarżony o zamordowanie gęsi, dostaje w nos od feministycznej poetki, trafia na izbę wytrzeźwień, a następnie do szpitala. Jego życie zaczyna się sypać. Na dodatek jego żona (Mireille Enos), także zaczyna się zastanawiać, czy dokonała słusznych wyborów.

"Accused" - premiera na HBO Max 15 czerwca

Serial kryminalny inspirowany brytyjską produkcją BBC. Widz nie towarzyszy jednak organom ścigania w łapaniu przestępcy, bo ten już jest aresztowany. Każdy z 15 odcinków rozpoczyna się na sali sądowej i każdy ma innego bohatera. Oskarżony staje przed ławą przysięgłych i przedstawia motywy przestępstwa. Dla widza nie jest jednak jasne, jakie to przestępstwo, ani jak bohater trafił przed sąd. Okazuje, że doprowadził go tam niezwykły splot okoliczności. To opowieść o zwykłych ludziach, którzy niespodziewanie trafili przed sąd jako oskarżeni.