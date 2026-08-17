Kultura i styl Hayden Panettiere nie żyje. Aktorka miała 36 lat

Hayden Panettiere na nagraniach archwialnych Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: John Angelillo/PAP

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"Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci naszej ukochanej Hayden. Była niesamowitym światłem i siłą natury, która obdarzała bezgraniczną miłością i radością wszystkich, którzy ją znali, i miliony widzów, którzy oglądali ją na ekranie" - napisał jej ojciec Skip Panettiere, w oświadczeniu opublikowanym przez amerykańskie media.

Szczegóły śmierci aktorki nie są znane. Jej ojciec poprosił o uszanowanie prywatności, ponieważ "rodzina potrzebuje czasu, aby oswoić się z tą niewyobrażalną stratą".

Hayden Panettiere - kim jest

Panettiere rozpoczęła swoją karierę już w wieku czterech lat, kiedy zagrała w amerykańskiej telenoweli "Tylko jedno życie". Znana była ze swoich późniejszych ról w serialach "Herosi" oraz "Nashville". Grała też między innymi w filmach "Mama na obcasach", oraz "Tytani".

Na początku tego roku wydała autobiografię zatytułowaną "This Is Me: A Reckoning" ("To ja: rozliczenie"), w której opowiada o trudach dorastania jako aktorka dziecięca, a także o swoich doświadczeniach z uzależnieniem, przemocą i późniejszym powrotem do zdrowia.

Hayden Panettiere osierociła córkę Kayę, której ojcem jest jej były partner, ukraiński bokser Władimir Kliczko.