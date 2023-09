Media: Ariana Grande rozwodzi się po dwóch latach małżeństwa 

czytaj dalej

W nocy doszło do rosyjskiego ataku na Lwów, dokonanego przy pomocy dronów. Celem ostrzału był magazyn przemysłowy. Na terenie tego obiektu wybuchł pożar. Wiadomo o co najmniej jednej ofierze śmiertelnej - poinformowały we wtorek władze miasta. Do ataków dochodziło także w innych regionach kraju.