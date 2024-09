Gry na jesień i zimę. Najbardziej wyczekiwane premiery

Astro Bot – premiera 6 września 2024

6 września na platformie PS5 dostępna będzie kolejna odsłona przygód urokliwego bohatera ASTRO. Po zapowiedziach tej zręcznościowej platformówki możemy spodziewać się niemal nieskończonej eksploracji, nowych umiejętności i nowych światów do odkrycia. Nie zabraknie również ponad 150 postaci innych produkcji na PlayStation, których będziemy mogli spotkać podczas rozgrywki. ASTRO wciąga wielu już samym zwiastunem, a wkrótce przekonamy się, jak przełoży się to na rozgrywkę.

Po zeszłorocznej odsłonie tytułu, dostępnej wyłącznie na PS5, fani będą mogli powitać nową część również na komputerach stacjonarnych. Wcielając się w Clive’a Rostfielda, udamy się do Valisthei, aby ocalić wszystkich przed tajemniczą plagą. Oczywiście bohater będzie miał również swój własny cel, związany z niesieniem zemsty. Zwiastun obiecuje dużo, a my możemy szykować się na efektowne starcia oraz wciągającą fabułę.

To z pewnością jeden z najbardziej wyczekiwanych tytułów w tym roku, choć nie mówimy tu o premierze nowej gry, a transferze na inną platformę. Dotychczas przygody Kratosa i jego syna mogliśmy poznawać wyłącznie na PlayStation 5, ale wkrótce również gracze PC będą mieli szansę na wciągnięcie się w świat God of War. A patrząc na odbiór tej części po premierze w 2022 roku, bez wątpienia będzie wyjątkowo.

Pierwotnie gra miała nosić zupełnie inny tytuł, jednak twórcy postawili na tę wersję, aby lepiej oddać ducha rozgrywki. Z końcem października wcielimy się w Strażnika Zasłony, który ma uratować świat przed elfickimi bóstwami. Choć brzmi to imponująco, to nie dostaniemy od twórców otwartego świata do rozgrywki, a zamiast tego będzie ona bardziej skondensowana. Czekają nas pełne akcji starcia z elementami taktyki oraz imponujący rozwój postaci, a to wszystko doprawione momentami, w których staniemy przed trudnym wyborem. Bez cienia wątpliwości kolejny Dragon Age będzie świetnym sposobem na spędzenie czasu w deszczowy wieczór.