Walka z nosorożcem i rap. Jest zwiastun "Gladiatora II"

Zwiastun "Gladiatora II"

Najwięcej komentarzy odnosiło się jednak do wykorzystanej w zwiastunie muzyki. Rapową piosenkę "No Church in the Wild" autorstwa Jaya Z i Kanye Westa wielu określa mianem "nietrafionej" i "dziwnej". "Potrzeba tu Hansa Zimmera (kompozytora muzyki do "Gladiatora" - red.). Ta piosenka kompletnie zabiła atmosferę" - napisała jedna z użytkowniczek X. "Dlaczego (...) wykorzystano tu rapowy kawałek?" - wtórowała jej inna osoba. "O co chodzi z tą muzyką? Rap i starożytny Rzym? To się nie łączy", "film wygląda świetnie, ale ta rapowa piosenka w ogóle tu nie pasuje" - komentowali użytkownicy.