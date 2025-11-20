Logo strona główna
Gary "Mani" Mounfield nie żyje. Muzyk The Stone Roses miał 63 lata

Gary 'Mani' Mounfield
Gary 'Mani' Mounfield
Źródło: Louise Wilson/Getty Images
W wieku 63 lat zmarł Gary "Mani" Mounfield, basista brytyjskiego zespołu The Stone Roses. Informację o śmierci muzyka przekazała jego rodzina.

"Z najcięższym sercem muszę ogłosić odejście mojego brata" - napisał na Facebooku Greg Mounfield. O śmierci muzyka poinformował również lider The Stone Roses, Ian Brown. "Spoczywaj w pokoju, Mani X" - napisał w mediach społecznościowych.

Mani rozpoznawalność zawdzięczał głównie zespołowi The Stone Roses, którego był współzałożycielem. Grupa debiutowała w 1984 roku, a pierwszy album wydała pięć lat później. W dorobku ma takie utwory jak "Waterfall", "Fools Gold", "I Wanna Be Adored" czy "She Bangs the Drums". Muzyk grał również z zespołem Primal Scream czy supergrupą basistów Freebass.

Prywatnie Mani był mężem Imeldy Mounfield, z którą miał bliźniaków urodzonych w 2012 roku. Żona muzyka zmarła w 2023 roku na raka jelita grubego. 

"Zostawił po sobie córkę, słowa, bit i serce". Artyści żegnają Pono
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Zostawił po sobie córkę, słowa, bit i serce". Artyści żegnają Pono

Autorka/Autor: wac//am

Źródło: Sky News, The Guardian

Źródło zdjęcia głównego: Louise Wilson/Getty Images

