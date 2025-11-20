Gary "Mani" Mounfield nie żyje. Muzyk The Stone Roses miał 63 lata

Gary 'Mani' Mounfield Źródło: Louise Wilson/Getty Images

"Z najcięższym sercem muszę ogłosić odejście mojego brata" - napisał na Facebooku Greg Mounfield. O śmierci muzyka poinformował również lider The Stone Roses, Ian Brown. "Spoczywaj w pokoju, Mani X" - napisał w mediach społecznościowych.

Mani rozpoznawalność zawdzięczał głównie zespołowi The Stone Roses, którego był współzałożycielem. Grupa debiutowała w 1984 roku, a pierwszy album wydała pięć lat później. W dorobku ma takie utwory jak "Waterfall", "Fools Gold", "I Wanna Be Adored" czy "She Bangs the Drums". Muzyk grał również z zespołem Primal Scream czy supergrupą basistów Freebass.

Prywatnie Mani był mężem Imeldy Mounfield, z którą miał bliźniaków urodzonych w 2012 roku. Żona muzyka zmarła w 2023 roku na raka jelita grubego.